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19:11 (мск), источник: Vesti.kz

Дубль Томасова помог «Астане» выиграть 11-й матч в КПЛ и оторваться на шесть очков от «Тобола»

«Астана» переиграла «Атырау» в 16-м туре OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Матч в Атырау завершился со счетом 2:0 в пользу гостей. Игра была сделана в первом тайме, когда дубль оформил лидер атак столичной команды Марин Томасов.

Сначала он откликнулся на передачу из глубины поля и в фирменном стиле завершил атаку, войдя в штрафную площадь соперника по правому флангу и пробив неотразимо по воротам. Затем он решился на удар из-за пределов штрафной — и пробил так, что голкипер хозяев Арам Айрапетян не стал даже реагировать.

Во время загрузки произошла ошибка.

Второй тайм превратился в пустую формальность, хоть команды и пытались забить, но «нефтяники» понимали, что им не удастся отыграться против такого матерого оппонента.

Таким образом, лидирующие в таблице астанчане выиграли 11-й матч в чемпионате и на шесть баллов оторвались от ближайшего преследователя «Тобола», который свой матч с «Жетысу» проведет 19 июня. «Атырау», имея 21 балл, сохранил за собой восьмую строчку.

В следующем туре, 22 июня, «Астана» на своем поле сыграет с «Ордабасы», а «Атырау» на следующий день встретится с «Жетысу».

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