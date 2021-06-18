Дубль Томасова помог «Астане» выиграть 11-й матч в КПЛ и оторваться на шесть очков от «Тобола»
«Астана» переиграла «Атырау» в 16-м туре
«Астана» переиграла «Атырау» в 16-м туре
Матч в Атырау завершился со счетом 2:0 в пользу гостей. Игра была сделана в первом тайме, когда дубль оформил лидер атак столичной команды Марин Томасов.
Сначала он откликнулся на передачу из глубины поля и в фирменном стиле завершил атаку, войдя в штрафную площадь соперника по правому флангу и пробив неотразимо по воротам. Затем он решился на удар
Второй тайм превратился в пустую формальность, хоть команды и пытались забить, но «нефтяники» понимали, что им не удастся отыграться против такого матерого оппонента.
Таким образом, лидирующие в таблице астанчане выиграли 11-й матч в чемпионате и на шесть баллов оторвались от ближайшего преследователя «Тобола», который свой матч с «Жетысу» проведет 19 июня. «Атырау», имея 21 балл, сохранил за собой восьмую строчку.
В следующем туре, 22 июня, «Астана» на своем поле сыграет с «Ордабасы», а «Атырау» на следующий день встретится с «Жетысу».