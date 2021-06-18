«Астана» объявила о назначении Али Алиева
«Астана» представила футболистам дублирующего состава нового главного тренера Али Алиева, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Астана» представила футболистам дублирующего состава нового главного тренера Али Алиева, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Также к работе в футбольный центр вернулся Сапар Карынбаев. Он возглавил команду «Астана-2005». Помогать ему будет Александр Лисин.
Напомним, что 40-летний Алиев начинал сезон в карагандинском «Шахтере», однако после четвертого тура подал в отставку. Также он выводил петропавловский «Кызыл-Жар» в КПЛ в 2019 году.