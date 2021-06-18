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19:33 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» объявила о назначении Али Алиева

«Астана» представила футболистам дублирующего состава нового главного тренера Али Алиева, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Как информирует пресс-служба клуба, ранее занимавший эту должность Константин Котов переведен на должность координатора футбольного центра. Он будет отвечать за обучение тренерского состава, а также заниматься практической и теоретической работой по программе развития центра в период 2021—2025 годов.

Также к работе в футбольный центр вернулся Сапар Карынбаев. Он возглавил команду «Астана-2005». Помогать ему будет Александр Лисин.

Напомним, что 40-летний Алиев начинал сезон в карагандинском «Шахтере», однако после четвертого тура подал в отставку. Также он выводил петропавловский «Кызыл-Жар» в КПЛ в 2019 году.

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