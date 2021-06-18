«Астана» объявила о назначении Али Алиева

Как информирует пресс-служба клуба, ранее занимавший эту должность Константин Котов переведен на должность координатора футбольного центра. Он будет отвечать за обучение тренерского состава, а также заниматься практической и теоретической работой по программе развития центра в период 2021—2025 годов.

Также к работе в футбольный центр вернулся Сапар Карынбаев. Он возглавил команду «Астана-2005». Помогать ему будет Александр Лисин.