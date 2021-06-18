«Актобе» выиграл второй матч подряд при новом тренере
«Ордабасы» уступил «Актобе» в 16-м туре
«Ордабасы» уступил «Актобе» в 16-м туре
Решающий гол на 81-й минуте забил воспитанник клуба Юрий Логвиненко, который удачно подключился к розыгрышу углового и головой переправил мяч в ворота.
Как итог, «Актобе» одержал вторую победу подряд при новом главном тренере Вахиде Масудове и с 19 очками закрепился на десятом месте в таблице. «Ордабасы», имея 21 балл, опустился с шестой позиции на седьмую.
В следующем туре, 22 июня, «Актобе» на своем поле встретится с «Кызыл-Жаром», а «Ордабасы» в этот день в гостях сыграет с «Астаной».
Напомним, что ранее в других матчах 16-го тура «Кызыл-Жар» уступил «Акжайыку» (0:1), «Шахтер» победил «Тараз» (1:0), «Атырау» проиграл «Астане» (0:2).