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20:13 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» выиграл второй матч подряд при новом тренере

«Ордабасы» уступил «Актобе» в 16-м туре OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу. Встреча проходила в Шымкенте и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Решающий гол на 81-й минуте забил воспитанник клуба Юрий Логвиненко, который удачно подключился к розыгрышу углового и головой переправил мяч в ворота.

Как итог, «Актобе» одержал вторую победу подряд при новом главном тренере Вахиде Масудове и с 19 очками закрепился на десятом месте в таблице. «Ордабасы», имея 21 балл, опустился с шестой позиции на седьмую.

В следующем туре, 22 июня, «Актобе» на своем поле встретится с «Кызыл-Жаром», а «Ордабасы» в этот день в гостях сыграет с «Астаной».

Напомним, что ранее в других матчах 16-го тура «Кызыл-Жар» уступил «Акжайыку» (0:1), «Шахтер» победил «Тараз» (1:0), «Атырау» проиграл «Астане» (0:2).

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