«Актобе» выиграл второй матч подряд при новом тренере

Решающий гол на 81-й минуте забил воспитанник клуба Юрий Логвиненко, который удачно подключился к розыгрышу углового и головой переправил мяч в ворота.

Как итог, «Актобе» одержал вторую победу подряд при новом главном тренере Вахиде Масудове и с 19 очками закрепился на десятом месте в таблице. «Ордабасы», имея 21 балл, опустился с шестой позиции на седьмую.

В следующем туре, 22 июня, «Актобе» на своем поле встретится с «Кызыл-Жаром», а «Ордабасы» в этот день в гостях сыграет с «Астаной».