Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Англия
Шотландия
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Хорватия
Чехия
11
Футбол. Чемпионат Европы
16:00
Швеция
Словакия
10
Футбол. Чемпионат Европы
17.06
Нидерланды
Австрия
20
Футбол. Чемпионат Европы
19.06
Венгрия
Франция
Футбол. Чемпионат Европы
19.06
Португалия
Германия
Все события
Фоторепортажи
14Самые колоритные болельщики Евро-2020
17Швеция обыграла Словакию в Санкт-Петербурге
20:31 (мск), источник: БЕЛТА

Солигорский «Шахтер» одержал 13-ю победу в матчах чемпионата Беларуси по футболу

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер футбольного чемпионата Беларуси солигорский «Шахтер» одержал 13-ю викторию подряд, обыграв в гостях «Слуцк» со счетом 4:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

В первом тайме футболисты «Слуцка» вышли вперед после точного удара Стивена Альфреда, но потом голы забивали только гости. Во второй половине встречи голевой дубль оформил лучший снайпер белорусского первенства Дембо Дарбо, на лицевом счету которого стало 13 забитых мячей, а еще по мячу забили Игорь Стасевич и Никола Антич.

Вчера в столичном дерби «Минск» победил на поле стадиона «Трактор» футболистов «Энергетика-БГУ» — 2:1. Голевой дубль оформил аргентинский легионер «Минска» Майкл Лопес. Футболисты «Немана» выигрывали у мозырской «Славии» со счетом 2:0, но не удержали победу, пропустив два мяча в концовке встречи — ничья 2:2. Оба гола в ворота мозырян забил Роман Грибовский, гости ответили точными ударами Глеба Жердева и Кирилла Павлючека.

Центральный поединок 13-го тура состоится завтра: минское «Динамо» сыграет на своей арене с футболистами БАТЭ. Также в субботу «Витебск» примет у себя дома брестский «Рух», «Гомель» встретится на своем поле с «Ислочью», в Жодино «Торпедо-БелАЗ» будет соперничать с речицким «Спутником».

Турнирное положение: «Шахтер» — 39 очков, БАТЭ — 29, «Рух» — 24, «Динамо» (Минск) — 23, «Гомель» — 21, «Минск» — 19, «Витебск» — 18, «Динамо» (Брест) — 18, «Торпедо-БелАЗ» — 15, «Энергетик-БГУ» — 15, «Ислочь» — 14, «Слуцк» — 11, «Славия» — 9, «Неман» — 8, «Сморгонь» — 5, «Спутник» — 4.

Слуцк
1:4
Первый тайм: 0:0
Шахтер С
 Размер не имеет значения: маленький песик загнал дикого медведя на дерево (
Блогерша показала в TikTok маму, но никто в это не поверил (Видео)
Сборная Швеции вышла в лидеры группы E на чемпионате Европы
«Зенит» предложит Жиркову три варианта остаться в клубе
«Бред» — Газизов ответил на обвинения во взятке за Зинченко
Что нужно сборной России для выхода в плей-офф Евро
Перенесшего остановку сердца Эриксена выписали из больницы
Хорваты играют с чехами на Евро-2020 (трансляция)
Видео странной тренировки сборной Македонии стало вирусным
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь