Солигорский «Шахтер» одержал 13-ю победу в матчах чемпионата Беларуси по футболу

В первом тайме футболисты «Слуцка» вышли вперед после точного удара Стивена Альфреда, но потом голы забивали только гости. Во второй половине встречи голевой дубль оформил лучший снайпер белорусского первенства Дембо Дарбо, на лицевом счету которого стало 13 забитых мячей, а еще по мячу забили Игорь Стасевич и Никола Антич.

Вчера в столичном дерби «Минск» победил на поле стадиона «Трактор» футболистов «Энергетика-БГУ» — 2:1. Голевой дубль оформил аргентинский легионер «Минска» Майкл Лопес. Футболисты «Немана» выигрывали у мозырской «Славии» со счетом 2:0, но не удержали победу, пропустив два мяча в концовке встречи — ничья 2:2. Оба гола в ворота мозырян забил Роман Грибовский, гости ответили точными ударами Глеба Жердева и Кирилла Павлючека.

Центральный поединок 13-го тура состоится завтра: минское «Динамо» сыграет на своей арене с футболистами БАТЭ. Также в субботу «Витебск» примет у себя дома брестский «Рух», «Гомель» встретится на своем поле с «Ислочью», в Жодино «Торпедо-БелАЗ» будет соперничать с речицким «Спутником».