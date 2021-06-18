Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Англия
Шотландия
00
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Хорватия
Чехия
11
Футбол. Чемпионат Европы
16:00
Швеция
Словакия
10
Футбол. Чемпионат Европы
19.06
Венгрия
Франция
Футбол. Чемпионат Европы
19.06
Португалия
Германия
Футбол. Чемпионат Европы
19.06
Испания
Польша
Все события
Фоторепортажи
17Сборная России победила Финляндию
30Голландцы обыграли Украину в лучшем пока матче Евро-2020
22:15 (мск), источник: БЕЛТА

Брестское «Динамо» и «Сморгонь» сыграли вничью в чемпионате Беларуси по футболу

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского «Динамо» и «Сморгони» сыграли вничью — 2:2 — в матче 13-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Играя в Бресте, гости дважды вели в счете, но хозяева оба раза сравнивали результат.

В первом сегодняшнем поединке лидер чемпионата страны солигорский «Шахтер» одержал свою 13-ю победу подряд, разгромив на выезде футболистов «Слуцка» — 4:1.

Результаты первых игр этого тура: «Минск» — «Энергетик-БГУ» (Минск) — 2:1, «Неман» (Гродно) — «Славия» (Мозырь) — 2:2.

Центральный поединок 13-го тура состоится завтра: минское «Динамо» сыграет на своей арене с футболистами БАТЭ. Также в субботу «Витебск» примет у себя дома брестский «Рух», «Гомель» встретится на своем поле с «Ислочью», в Жодино «Торпедо-БелАЗ» будет соперничать с речицким «Спутником».

Турнирное положение: «Шахтер» — 39 очков, БАТЭ — 29, «Рух» — 24, «Динамо» (Минск) — 23, «Гомель» — 21, «Минск» — 19, «Динамо» (Брест) — 19, «Витебск» — 18, «Торпедо-БелАЗ» — 15, «Энергетик-БГУ» — 15, «Ислочь» — 14, «Слуцк» — 11, «Славия» — 9, «Неман» — 8, «Сморгонь» — 6, «Спутник» — 4.

Бомбардирскую гонку возглавляет гамбийский форвард солигорского «Шахтера» Дембо Дарбо, забивший 13 мячей.

 Размер не имеет значения: маленький песик загнал дикого медведя на дерево (
Молодая жена Никиты Преснякова превратила клетчатую рубашку в соблазнительн
Сборная Швеции вышла в лидеры группы E на чемпионате Европы
Финалисты ЧМ-2018 хорваты набрали первые очки в группе Евро
«Бред» — Газизов ответил на обвинения во взятке за Зинченко
Ангела Меркель назвала неуместными полные стадионы на матчах ЧЕ
Перенесшего остановку сердца Эриксена выписали из больницы
Британское дерби на ЧЕ: Англия играет с Шотландией (трансляция)
Российские баскетболистки вышли в плей-офф чемпионата Европы
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь