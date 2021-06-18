Брестское «Динамо» и «Сморгонь» сыграли вничью в чемпионате Беларуси по футболу

Играя в Бресте, гости дважды вели в счете, но хозяева оба раза сравнивали результат.

Центральный поединок 13-го тура состоится завтра: минское «Динамо» сыграет на своей арене с футболистами БАТЭ. Также в субботу «Витебск» примет у себя дома брестский «Рух», «Гомель» встретится на своем поле с «Ислочью», в Жодино «Торпедо-БелАЗ» будет соперничать с речицким «Спутником».