Брестское «Динамо» и «Сморгонь» сыграли вничью в чемпионате Беларуси по футболу
18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского «Динамо» и «Сморгони» сыграли вничью — 2:2 — в матче 13-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского «Динамо» и «Сморгони» сыграли вничью — 2:2 — в матче 13-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Играя в Бресте, гости дважды вели в счете, но хозяева оба раза сравнивали результат.
В первом сегодняшнем поединке лидер чемпионата страны солигорский «Шахтер» одержал свою 13-ю победу подряд, разгромив на выезде футболистов «Слуцка» — 4:1.
Результаты первых игр этого тура: «Минск» — «Энергетик-БГУ» (Минск) — 2:1, «Неман» (Гродно) — «Славия» (Мозырь) — 2:2.
Центральный поединок 13-го тура состоится завтра: минское «Динамо» сыграет на своей арене с футболистами БАТЭ. Также в субботу «Витебск» примет у себя дома брестский «Рух», «Гомель» встретится на своем поле с «Ислочью», в Жодино «Торпедо-БелАЗ» будет соперничать с речицким «Спутником».
Турнирное положение: «Шахтер» — 39 очков, БАТЭ — 29, «Рух» — 24, «Динамо» (Минск) — 23, «Гомель» — 21, «Минск» — 19, «Динамо» (Брест) — 19, «Витебск» — 18, «Торпедо-БелАЗ» — 15, «Энергетик-БГУ» — 15, «Ислочь» — 14, «Слуцк» — 11, «Славия» — 9, «Неман» — 8, «Сморгонь» — 6, «Спутник» — 4.
Бомбардирскую гонку возглавляет гамбийский форвард солигорского «Шахтера» Дембо Дарбо, забивший 13 мячей.