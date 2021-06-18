УЕФА отменил все мероприятия под своей эгидой в Беларуси
УЕФА отказался проводить мероприятия под своей эгидой в Беларуси, информирует
УЕФА отказался проводить мероприятия под своей эгидой в Беларуси, информирует
Так, все соревнования, запланированные в Беларуси на 2021 год, не состоятся. Кроме того, Лямур выразил поддержку спортсменам, борющимся за защиту собственных прав, в число которых входит право на свободу выражения мнений.
Напомним, 23 мая самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту