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08:33 (мск), источник: Vesti.kz

Болельщики заблокировали автобус «Ордабасы» после поражения от «Актобе». Хотели поговорить о проблемах

Болельщики «Ордабасы» активно отреагировали на очередную потерю очков командой в рамках OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу. Они заблокировали клубный автобус, не выпуская его со стадиона.

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Недовольные результатами команды фанаты хотели поговорить с руководством клуба: до победы над «Акжайыком» в прошлом туре шымкентцы не могли выиграть на протяжении семи встреч. Стороны «противостояния» договорились о пресс-конференции. Ранее было обнародовано условие, которое может заставить клуб отказаться от дорогих легионеров. С 21 очком «Ордабасы» занимает седьмое место, отставая на три балла от зоны еврокубков.

Напомним, «Ордабасы» в 16-м туре КПЛ проиграл на своем поле «Актобе», одержав всего пять побед в 15 встречах.

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