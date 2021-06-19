Болельщики заблокировали автобус «Ордабасы» после поражения от «Актобе». Хотели поговорить о проблемах

Недовольные результатами команды фанаты хотели поговорить с руководством клуба: до победы над «Акжайыком» в прошлом туре шымкентцы не могли выиграть на протяжении семи встреч. Стороны «противостояния» договорились о пресс-конференции. Ранее было обнародовано условие, которое может заставить клуб отказаться от дорогих легионеров. С 21 очком «Ордабасы» занимает седьмое место, отставая на три балла от зоны еврокубков.