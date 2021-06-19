Болельщики заблокировали автобус «Ордабасы» после поражения от «Актобе». Хотели поговорить о проблемах
Болельщики «Ордабасы» активно отреагировали на очередную потерю очков командой в рамках
Болельщики «Ордабасы» активно отреагировали на очередную потерю очков командой в рамках
Недовольные результатами команды фанаты хотели поговорить с руководством клуба: до победы над «Акжайыком» в прошлом туре шымкентцы не могли выиграть на протяжении семи встреч. Стороны «противостояния» договорились о
Напомним, «Ордабасы» в 16-м туре КПЛ проиграл на своем поле «Актобе», одержав всего пять побед в 15 встречах.