«Болельщики были возмущены». Прокомментирован инцидент после матча «Ордабасы» — «Актобе»
В управлении спорта города Шымкента прокомментировали инцидент, который спровоцировали болельщики после матча
В управлении спорта города Шымкента прокомментировали инцидент, который спровоцировали болельщики после матча
Фанаты заблокировали клубный автобус и отпустили команду только после встречи с руководством.
«В каждой стране, когда проигрывает любимая команда жителей, к сожалению, случаются такие инциденты. И такое произошло у нас, наша команда в упорной борьбе проиграла, в связи с этим болельщики были возмущены и препятствовали выезду спортсменов», — сообщили Sputnik Казахстан в управлении.
По информации ведомства, после инцидента прошла беседа болельщиков с главным тренером «Ордабасы» Владимиром Седневым, в ходе который наставник команды разъяснил ситуацию и сказал, что клуб будет больше работать и радовать болельщиков своими победами. На сегодняшний день инцидент исчерпан. Футболисты не пострадали, чувствуют себя хорошо и готовятся к следующим соревнованиям.
Добавим, что болельщики не ограничились только блокировкой транспорта, но высказались и в комментариях к посту о прошедшем матче на странице шымкентского клуба. «Позор», «Закройте клуб», «Стыдно смотреть», «Нужно отправить в отставку акима Шымкента за разбазаривание денег», «Игру, в которую нужно играть быстро, растянули. Закройте клуб», «Как вы собрались бороться за кубок Казахстана в таком состоянии?» — вот некоторые комментарии возмущенных фанатов.