«Болельщики были возмущены». Прокомментирован инцидент после матча «Ордабасы» — «Актобе»

Фанаты заблокировали клубный автобус и отпустили команду только после встречи с руководством.

«В каждой стране, когда проигрывает любимая команда жителей, к сожалению, случаются такие инциденты. И такое произошло у нас, наша команда в упорной борьбе проиграла, в связи с этим болельщики были возмущены и препятствовали выезду спортсменов», — сообщили Sputnik Казахстан в управлении.

По информации ведомства, после инцидента прошла беседа болельщиков с главным тренером «Ордабасы» Владимиром Седневым, в ходе который наставник команды разъяснил ситуацию и сказал, что клуб будет больше работать и радовать болельщиков своими победами. На сегодняшний день инцидент исчерпан. Футболисты не пострадали, чувствуют себя хорошо и готовятся к следующим соревнованиям.