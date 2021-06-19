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11:10 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Сити» определился с будущим Александра Зинченко

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко, который выступает на позиции левого защитника, останется основным игроком «горожан» на следующий сезон, сообщает Manchester Evening News.

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Источник: AP 2021
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Главный тренер клуба Хосеп Гвардиола считает, что украинец великолепно подходит для этой роли.

Напомним, накануне спортивный журналист Андрей Сенькив в передаче YouTube-канала ТаТоТаке заявил, что полузащитник сборной Украины Александр Зинченко выступал за национальную команду на Евро-2016 на коррупционной основе.

Сенькив рассказал, что генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов с футбольными агентами обратился к тренеру сборной Украины Михаилу Фоменко с просьбой дать возможность Зинченко сыграть Евро-2016, чтобы игрок смог набрать необходимое количество матчей за сборную для перехода в «Манчестер Сити».

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