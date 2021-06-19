Ярмоленко хочет уйти из «Вест Хэма»

Игрок не собирается продлевать контракт с «молотобойцами», который завершается в следующем году. Агент форварда уже начал поиски новых команд. Трансферная стоимость 31-летнего футболиста составляет 4 миллиона евро.

В минувшем розыгрыше чемпионата Англии Ярмоленко провел 15 матчей и не сумел отметиться забитыми мячами. На чемпионате Европы-2020 украинец провел два матча, забив в них два гола и отдав две передачи.