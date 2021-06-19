Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
16:00
Венгрия
Франция
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Португалия
Германия
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Испания
Польша
Футбол. Чемпионат Европы
18.06
Швеция
Словакия
10
Футбол. Чемпионат Европы
18.06
Хорватия
Чехия
11
Футбол. Чемпионат Европы
18.06
Англия
Шотландия
00
Все события
Фоторепортажи
17Швеция обыграла Словакию в Санкт-Петербурге
17Сборная России победила Финляндию
13:16 (мск), источник: Sports.Ru

«Интер» готов арендовать ван де Бека на замену Эриксену, «МЮ» хочет 30 млн евро (Calciomercato.com)

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек может продолжить карьеру в Италии.

Наверх
Источник: AP 2021
Читайте также
Эриксена прооперировали и вставили в грудь дефибриллятор

«Интер» занят поисками атакующего хавбека на замену Кристиану Эриксену, который во время матча Евро-2020 пережил остановку сердца. Неопределенность с будущим датчанина вынуждает миланцев изучать другие варианты.

По информации Calciomercato.com, ван де Бек входит в список целей «Интера». «МЮ» хотел бы получить за Донни минимум 30 миллионов евро. Эти условия не устраивают «нерадзурри», клуб готов взять 24-летнего игрока в аренду.

Футболист сборной Нидерландов в минувшем сезоне провел 19 матчей в АПЛ, лишь 4 — в старте, забив 1 гол.

Читайте также
 Год назад она чуть не погибла, а теперь возвращается в спорт
Самая сексуальная спортсменка по версии медиа. 18+
Лондонские нули. Обзор дня на Евро-2020
Кошмарная ошибка вратаря. Флери подарил победу «Монреалю»
«Полный кретин». Судью затравили за неназначенный пенальти на ЧЕ
Лицемерие. В России закрываются спортивные площадки, но не Евро
Дзюба перестал забивать за сборную России. Пора ли ему на лавку
Лидер сборной Украины этим летом хочет уйти из клуба АПЛ
Инсайдер: ЦСКА предложит Капризову тонну долларов
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь