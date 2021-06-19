«Интер» готов арендовать ван де Бека на замену Эриксену, «МЮ» хочет 30 млн евро (Calciomercato.com)

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«Интер» занят поисками атакующего хавбека на замену Кристиану Эриксену, который во время матча Евро-2020 пережил остановку сердца. Неопределенность с будущим датчанина вынуждает миланцев изучать другие варианты.

По информации Calciomercato.com, ван де Бек входит в список целей «Интера». «МЮ» хотел бы получить за Донни минимум 30 миллионов евро. Эти условия не устраивают «нерадзурри», клуб готов взять 24-летнего игрока в аренду.