Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Португалия
Германия
13
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Испания
Польша
Футбол. Чемпионат Европы
16:00
Венгрия
Франция
11
Футбол. Чемпионат Европы
18.06
Англия
Шотландия
00
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Швейцария
Турция
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Италия
Уэльс
Все события
Фоторепортажи
10Бельгия одержала волевую победу в матче с Данией
24Главное британское дерби завершилось нулевой ничьей
20:14 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» объявила о подписании Мемфиса Депая

«Барселона» объявила о подписании нападающего Мемфиса Депая.

Наверх
Источник: Reuters

Соглашение каталонцев с 27-летним нидерландским игроком рассчитано до 2024 года. Ранее Депай выступал за французский «Лион».

Сообщалось, что презентация Депая в качестве игрока каталонского клуба состоится после того, как сборная Нидерландов завершит выступление на чемпионате Европы.

В мае стало известно, что Депай близок к подписанию контракта на € 5 млн в год с «Барселоной».

Мемфис защищал цвета «Лиона» с 2017 года. Контракт нидерландского игрока с клубом был рассчитан до 30 июня 2021 года.

В сезоне-2020/2021 Депай провёл 36 матчей в Лиге 1 и забил 20 голов, а также отдал 10 голевых передач.

Мемфис Депай также выступал в «Манчестер Юнайтед» (2015−2017) и ПСВ (2012−2015). С 2013 года форвард вызывается в сборную Нидерландов.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Российскую теннисистку арестовали в Париже! Это скандал!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
В ожидании позора? Что будет, если сборная России вылетит с Евро
Помог только психолог. Испанского игрока освистали свои фанаты
Шумахер разбил машину, но все равно опередил российского гонщика
Очередная сенсация Евро: Венгрия устояла против Франции
Россиянка вышла в финал теннисного турнира в Берлине
Венгерские фанаты показали баннер против преклонения колена
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь