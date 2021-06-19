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19 июня, источник: БЕЛТА

БАТЭ победил минское «Динамо» в чемпионате Беларуси

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты БАТЭ обыграли столичное «Динамо» с результатом 2:0 в центральном поединке 13-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AP 2021

Играя на поле главной спортивной арены страны, борисовчане вышли вперед на 36-й минуте после точного удара своего лучшего снайпера Максима Скавыша. После перерывы динамовцы очень хотели отыграться, но их атаки так и не увенчались успехом. Гости не собирались отсиживаться в обороне и в середине второго тайма Неманья Милич увеличил их преимущество, поставив точку в этой встрече. Это пятая подряд виктория команды Виталия Жуковского в нынешнем первенстве.

Лидер чемпионата страны солигорский «Шахтер» одержал свою 13-ю победу кряду, разгромив на выезде футболистов «Слуцка» — 4:1.

Результаты остальных встреч:

«Витебск» — «Рух» (Брест) — 0:0, «Динамо» (Брест) — «Сморгонь» — 2:2, «Минск» — «Энергетик-БГУ» (Минск) — 2:1, «Неман» (Гродно) — «Славия» (Мозырь) — 2:2, «Гомель» — «Ислочь» (Минский район) — 2:0, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Спутник» (Речица) — 2:0.

Турнирное положение после 13 туров: «Шахтер» — 39 очков, БАТЭ — 32, «Рух» — 25, «Гомель» — 24, «Динамо» (Минск) — 23, «Гомель» — 21, «Минск» — 19, «Динамо» (Брест) — 19, «Витебск» — 19, «Торпедо-БелАЗ» — 17, «Энергетик-БГУ» — 15, «Ислочь» — 14, «Слуцк» — 11, «Славия» — 9, «Неман» — 8, «Сморгонь» — 6, «Спутник» — 4.

Бомбардирскую гонку возглавляет гамбийский форвард солигорского «Шахтера» Дембо Дарбо, забивший 13 мячей.

В следующем туре встречаются:

26 июня

«Сморгонь» — «Гомель», «Славия» — «Энергетик-БГУ», «Шахтер» — «Динамо» (Брест).

27 июня

«Ислочь» — «Минск», «Рух» — «Слуцк», БАТЭ — «Торпедо-БелАЗ».

28 июня

«Спутник» — «Витебск», «Неман» — «Динамо» (Минск).

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