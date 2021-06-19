БАТЭ победил минское «Динамо» в чемпионате Беларуси

Играя на поле главной спортивной арены страны, борисовчане вышли вперед на 36-й минуте после точного удара своего лучшего снайпера Максима Скавыша. После перерывы динамовцы очень хотели отыграться, но их атаки так и не увенчались успехом. Гости не собирались отсиживаться в обороне и в середине второго тайма Неманья Милич увеличил их преимущество, поставив точку в этой встрече. Это пятая подряд виктория команды Виталия Жуковского в нынешнем первенстве.