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11:10 (мск), источник: Sports.Ru

Лапорта обнародовал планы по Месси

«Я помню, что его контракт истекает 30 июня», — сказал Лапорта La Vanguardia.

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Источник: AFP 2021
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«Нет никакого стресса [по поводу ситуации с Месси], потому что здесь много общения, мы понимаем позицию другой стороны и знаем, чего мы все хотим, так что у нас душевное спокойствие. Но если вы спросите меня, чего я хочу, я сказал бы, что чем раньше, тем лучше.

«Мы хотим, чтобы он подписал контракт, надеюсь, на два года, и чтобы мы выиграли Лигу чемпионов в следующем году», — заключил Лапорта.

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