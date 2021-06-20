Лапорта обнародовал планы по Месси
«Я помню, что его контракт истекает 30 июня», — сказал Лапорта La Vanguardia.
«Я помню, что его контракт истекает 30 июня», — сказал Лапорта La Vanguardia.
«Нет никакого стресса [по поводу ситуации с Месси], потому что здесь много общения, мы понимаем позицию другой стороны и знаем, чего мы все хотим, так что у нас душевное спокойствие. Но если вы спросите меня, чего я хочу, я сказал бы, что чем раньше, тем лучше.
«Мы хотим, чтобы он подписал контракт, надеюсь, на два года, и чтобы мы выиграли Лигу чемпионов в следующем году», — заключил Лапорта.