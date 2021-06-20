Лапорта обнародовал планы по Месси

«Нет никакого стресса [по поводу ситуации с Месси], потому что здесь много общения, мы понимаем позицию другой стороны и знаем, чего мы все хотим, так что у нас душевное спокойствие. Но если вы спросите меня, чего я хочу, я сказал бы, что чем раньше, тем лучше.