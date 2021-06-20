Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Швейцария
Турция
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Италия
Уэльс
Футбол. Чемпионат Европы
19.06
Венгрия
Франция
11
Футбол. Чемпионат Европы
19.06
Португалия
Германия
24
Футбол. Чемпионат Европы
19.06
Испания
Польша
11
Футбол. Чемпионат Европы
21.06
Сев. Македония
Нидерланды
Все события
Фоторепортажи
28Испания и Швеция сыграли первую нулевую ничью на Евро
24Главное британское дерби завершилось нулевой ничьей
15:18 (мск), источник: Матч ТВ

Жоан Лапорта: «Барселона» сейчас хуже, чем я ожидал

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал положение клуба после правления Хосепа Марии Бартомеу.

Наверх
Источник: AP 2021
Читайте также
«Барселона» объявила о подписании Мемфиса Депая

«Клуб хуже, чем я ожидал, даже учитывая, что о проблемах мне было заранее известно. Всё будет объяснено, иначе мы были бы сообщниками. Всё проявляется в контрактах. Когда я сказал, что ожидания от клуба хуже, то имел в виду, что некоторые имеющиеся контракты тянут клуб вниз», — сказал Лапорта.

Напомним, Лапорта вступил в должность президента «Барселоны» 17 марта. В завершившемся сезоне «Барселона» заняла 3-е место в чемпионате Испании, но завоевала Кубок Испании.

Читайте также
 Плющенко собрался драться с хореографом Тутберидзе. Фигурное катание превращается в трэш-стрим?
Алексей Березуцкий не принял окончательного решения об уходе из ЦСКА. У него разногласия с Бабаевым
В Дании признали форму сборной России самой красивой на Евро
Марио Фернандес вернулся в общую группу перед матчем с Данией
Стали известны возможные соперники России в 1/8 финала плей-офф
Тренер сборной Дании: Россия хорошо играет, когда ей это нужно
Италия охладит атакующий пыл с Уэльсом: Топ прогнозов на Евро
Поульсен: Если не обыгрываешь Россию — не заслуживаешь плей-офф
Дмитрий Губерниев: Можем обыграть Данию за счет холодной головы
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь