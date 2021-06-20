Жоан Лапорта: «Барселона» сейчас хуже, чем я ожидал
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал положение клуба после правления Хосепа Марии Бартомеу.
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал положение клуба после правления Хосепа Марии Бартомеу.
«Клуб хуже, чем я ожидал, даже учитывая, что о проблемах мне было заранее известно. Всё будет объяснено, иначе мы были бы сообщниками. Всё проявляется в контрактах. Когда я сказал, что ожидания от клуба хуже, то имел в виду, что некоторые имеющиеся контракты тянут клуб вниз», — сказал Лапорта.
Напомним, Лапорта вступил в должность президента «Барселоны» 17 марта. В завершившемся сезоне «Барселона» заняла 3-е место в чемпионате Испании, но завоевала Кубок Испании.