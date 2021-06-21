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10:07 (мск), источник: Sports.Ru

«Барселона» хочет взять кредит 525 млн евро у банка Goldman Sachs на 15 лет. Генеральная ассамблея клуба одобрила

Генеральная ассамблея «Барселоны» одобрила предложенное рефинансирование долга на сумму 525 миллионов евро.

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Источник: Reuters

Клуб планирует подписать сделку в августе 2022 года с одним или несколькими стабильными операторами финансового рынка через инвестиционный банк Goldman Sachs, чтобы удовлетворить финансовые потребности клуба.

Вице-президент «Барсы» по экономическим вопросам Эдуар Ромеу объяснил, что сумма предварительно скорректированного общего долга выросла до 1,044 миллиарда евро и, вероятно, вырастет еще. Он подчеркнул, что «ковид не виноват во всем, еще раньше дела шли плохо».

Ромеу подчеркнул, что эта операция позволит погасить промежуточный заем в размере 80 миллионов евро, выданный в июне этого года Goldman Sachs для покрытия казначейских обязательств на период 90 дней, пересмотреть условия старших облигаций, подписанных на сумму 200 миллионов евро, и обеспечит необходимую ликвидность в течение следующих 24 месяцев, чтобы иметь возможность реализовать стратегический план.

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Клуб предлагает операцию на срок до 15 лет с процентной ставкой 3%. Рейтинговое агентство Fitch присвоит долгу клуба рейтинг инвестиционного уровня. Отвечая на вопросы членов клуба, президент «Барсы» Жоан Лапорта подчеркнул, что «кредит необходим для того, чтобы дать клубу передышку и не брать ничего из карманов членов клуба».

Таким образом, «Барса» запросит кредит 525 млн евро у банка Goldman Sachs на 15 лет с процентной ставкой 3%. Деньги пойдут на выплату части долга клуба и погашение облигаций на сумму 200 млн.

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