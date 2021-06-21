«МЮ» готов обменять Погба на Варана. «Реал» хочет продать защитника, чтобы подписать Мбаппе или Холанда

Английский клуб заинтересован в приглашении защитника мадридцев Рафаэля Варана и может включить в сделку хавбека Поля Погба.

«МЮ» не хочет переплачивать за Варана, так как через год истекает срок его контракта с «Реалом». «Юнайтед» планирует серьезно потратиться на приобретение Джейдона Санчо из «Боруссии».

Тем не менее обмен Варана в планы «Реала» не входит, клуб намерен заработать на продаже француза в связи с планами купить Эрлинга Холанда или Килиана Мбаппе.