«МЮ» готов обменять Погба на Варана. «Реал» хочет продать защитника, чтобы подписать Мбаппе или Холанда
«Реал» и «Манчестер Юнайтед» могут обменяться футболистами, сообщает испанское издание AS.
«Реал» и «Манчестер Юнайтед» могут обменяться футболистами, сообщает испанское издание AS.
Английский клуб заинтересован в приглашении защитника мадридцев Рафаэля Варана и может включить в сделку хавбека Поля Погба.
«МЮ» не хочет переплачивать за Варана, так как через год истекает срок его контракта с «Реалом». «Юнайтед» планирует серьезно потратиться на приобретение Джейдона Санчо из «Боруссии».
Тем не менее обмен Варана в планы «Реала» не входит, клуб намерен заработать на продаже француза в связи с планами купить Эрлинга Холанда или Килиана Мбаппе.
Самому Погба переход в «Реал» очень интересен. Его контракт с «МЮ» рассчитан до лета 2022 года. Стороны планируют обсудить продление договора после Евро-2020, однако в случае, если «Мадрид» все же проявит к полузащитнику интерес, ситуация может измениться.