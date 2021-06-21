«Манчестер Сити» сделал «Тоттенхэму» официальное предложение о трансфере Кейна

Как сообщил в своем Twitter инсайдер Фабрицио Романо, «Манчестер Сити» сделал официальное предложение столичному клубу о переходе 27-летнего форварда. «Горожане» готовы потратить на игрока 100 миллионов фунтов стерлингов, а также включить в сделку других футболистов. Лондонцы не намерены принимать это предложение и попытаются удержать Кейна в команде.