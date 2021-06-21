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17:18 (мск), источник: Матч ТВ

«Манчестер Сити» сделал «Тоттенхэму» официальное предложение о трансфере Кейна

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн может покинуть команду.

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Источник: AP 2021

Как сообщил в своем Twitter инсайдер Фабрицио Романо, «Манчестер Сити» сделал официальное предложение столичному клубу о переходе 27-летнего форварда. «Горожане» готовы потратить на игрока 100 миллионов фунтов стерлингов, а также включить в сделку других футболистов. Лондонцы не намерены принимать это предложение и попытаются удержать Кейна в команде.

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Ранее Кейн заявил, что готов покинуть «Тоттенхэм». Нынешний контракт англичанина с клубом рассчитан до 2024 года.

В минувшем сезоне он провел за команду 49 матчей, забил 33 гола и сделал 17 результативных передач.

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