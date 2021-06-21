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20:06 (мск), источник: Sports.Ru

Чалханоглу подтвердил переход в «Интер»: «Завтра подпишу контракт»

Полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу подтвердил, что продолжит карьеру в «Интере».

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Источник: AP 2021

— Завтра я прилечу в Милан и подпишу контракт. Мы договорились с «Интером», — сказал хавбек в интервью TRT Spor.

27-летний турок переходит в «Интер» на правах свободного агента, срок его контракта с «Миланом» истекает в конце июня.

Он подпишет 3-летний договор с зарплатой 5 млн евро в год после налогов плюс еще один миллион бонусами.

Чалханоглу провел в «Милане» четыре года. В 33 матчах прошлого сезона Серии А он забил 4 гола и отдал 9 результативных передач.

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