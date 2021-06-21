Чалханоглу подтвердил переход в «Интер»: «Завтра подпишу контракт»
Полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу подтвердил, что продолжит карьеру в «Интере».
Полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу подтвердил, что продолжит карьеру в «Интере».
— Завтра я прилечу в Милан и подпишу контракт. Мы договорились с «Интером», — сказал хавбек в интервью TRT Spor.
27-летний турок переходит в «Интер» на правах свободного агента, срок его контракта с «Миланом» истекает в конце июня.
Он подпишет 3-летний договор с зарплатой 5 млн евро в год после налогов плюс еще один миллион бонусами.
Чалханоглу провел в «Милане» четыре года. В 33 матчах прошлого сезона Серии А он забил 4 гола и отдал 9 результативных передач.