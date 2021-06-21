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21:01 (мск), источник: Sports.Ru

Глава Ла Лиги: «Барса» уже превысила потолок зарплат. Надеюсь, Месси останется, но для этого придется сократить расходы"

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал ситуацию с контрактом нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

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Источник: Reuters

33-летний форвард ведет переговоры с каталонским клубом о продлении договора. Долги «Барсы» суммарно оцениваются в 1,2 млрд евро.

— «Барселона» уже превысила свой потолок зарплат. Я надеюсь, они удержат Месси, но для этого им придется где-то урезать [расходы].

Менять правила мы не будем. Мы не можем ввести правила непосредственно для «Барселоны» и Месси.

Клуб пытается сократить зарплатную ведомость. «Реал» сделал большой шаг в этом направлении, их расходы куда меньше.

Для того чтобы удержать Месси, «Барсе» придется сократить зарплаты другим игрокам или попробовать продать кого-то из них, — сказал Тебас.

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