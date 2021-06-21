Глава Ла Лиги: «Барса» уже превысила потолок зарплат. Надеюсь, Месси останется, но для этого придется сократить расходы"

33-летний форвард ведет переговоры с каталонским клубом о продлении договора. Долги «Барсы» суммарно оцениваются в 1,2 млрд евро.

— «Барселона» уже превысила свой потолок зарплат. Я надеюсь, они удержат Месси, но для этого им придется где-то урезать [расходы].

Менять правила мы не будем. Мы не можем ввести правила непосредственно для «Барселоны» и Месси.

Клуб пытается сократить зарплатную ведомость. «Реал» сделал большой шаг в этом направлении, их расходы куда меньше.