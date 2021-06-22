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11:39 (мск), источник: Vesti.kz

«Что это за цирк?». Скандального судью назначили на домашний матч «Кайрата»

Журналист и инсайдер Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале выразил негодование по поводу назначения судей на матч между алматинским «Кайратом» и актауским «Каспием».

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Источник: РИА "Новости"

Встреча команд в рамках 17-го тура чемпионата Казахстана по футболу пройдет 23 июня в Алматы. Обслуживать игру назначена бригада судей во главе с Болатом Карлибаевым.

«Я решительно ничего не понимаю! Вот смотрите: в среду играют “Кайрат” и “Каспий”. И на этот матч главным арбитром назначен Болат Карлибаев. Тот самый, что еще месяц назад убил “Кызыл-Жар” в Костанае, не удалив Сергея Малого и заставив перебить пенальти, отраженный кипером гостей Мирославом Лобанцевым.

После матча сами эксперты СЭК признали, что рефери допустил две грубые результативные ошибки. Но проходит всего четыре тура и его уже ставят на матч в Алматы.

То есть у нас такие грубые ошибки наказываются так мягко? И это ведь не первый случай: вы наверняка еще не успели забыть, как Денис Измайлов уничтожил “Тараз” в том же Костанае, не назначив 1000000-процентный пенальти за игру рукой того же Малого в своей штрафной. И уже всего через два тура его назначили главным арбитром на центральный матч первого круга между “Астаной” и “Кайратом”. Что это за цирк? Может кто-нибудь объяснить, почему так происходит?» — написал автор.

После 16 туров «Кайрат» с 30 очками занимает третье место в турнирной таблице, отставая на восемь баллов от лидирующей «Астаны». «Каспий» (23) идет пятым.

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