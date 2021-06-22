Шанс поквитаться с «Астаной» и борьба за место в еврокубках. Превью к 17-му туру КПЛ

Футбол. Чемпионат Казахстана. 17-й тур

22 июня (вторник)

«Астана» — «Ордабасы»

В предыдущем туре поражение «Ордабасы» от «Актобе» (0:1) привело к накалу эмоций у шымкентских болельщиков. С этого момента прошло всего несколько дней и есть большие сомнения, что южноказахстанцы встряхнуться в преддверии важного матча с «Астаной», которая уверенно лидирует в чемпионате и находится в хорошем моральном состоянии.

В первом круге столичный клуб разгромил «Ордабасы» в Шымкенте (4:1), и стоит полагать, что сейчас «Астана» также без проблем наберет три очка.

У лидера сезона 38 баллов. Шымкентцы же с 21 баллом занимают седьмое место в таблице.

Начало матча в 19:00.

«Акжайык» — «Шахтер»

Уральцы в предыдущем туре в матче с «Кызыл-Жаром» (1:0) прервали серию из трех поражений. «Шахтер» вовсе не побеждал на протяжении семи матчей, пока в минувшую пятницу не одолел на своем поле «Тараз» — 1:0.

В первом круге западно-казахстанцы одолели «горняков» с минимальной разницей (2:1). Оба мяча в том матче карагандинцы забили сами себе.

«Шахтер» набрал 15 очков и сейчас занимает 12-е место. «Акжайык» закрепился на четвертой позиции, набрав 24 балла.

Начало матча в 20:00 по времени Нур-Султана.

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«Актобе» — «Кызыл-Жар»

«Красно-белые» заметно преобразились после назначения Вахида Масудова на пост главного тренера. В двух матчах под его руководством «Актобе» одержал две победы. Последнюю викторию западно-казахстанцы праздновали в Шымкенте над «Ордабасы» (1:0).

В предстоящем туре «Актобе» примет «Кызыл-Жар». В первом круге соперники устроили триллер в Петропавловске, где северяне до конца матча вели в счете, но в итоге уступили — 1:2.

В прошедшем туре «Кызыл-Жар» проиграл «Акжайыку» (0:1).

«Актобе» набрал 19 очков и занимает десятое место. У «Кызыл-Жара» 21 балл и шестая позиция.

Начало игры в 21:00 по времени Нур-Султана.

23 июня (среда)

«Жетысу» — «Атырау»

«Жетысу» по итогам предыдущего тура вернулся на последнее место в таблице. Талдыкорганцы уступили «Тоболу» на выезде (1:2) и остались с десятью очками, позволив обойти себя «Шахтеру» и «Кайсару». Для представителей Алматинской области это второе поражение подряд. До этого они выиграли три матча кряду.

«Атырау», шедший с середины мая без поражений, в двух последних матчах уступил. В предыдущем туре «нефтяники» оказались обыграны на своем поле «Астаной» (0:2).

В первом круге соперники результативно разошлись миром — 2:2.

У «Жетысу» десять очков. «Атырау» набрал 21 балл и занимает восьмую строчку.

Начало встречи в 18:00.

«Кайрат» — «Каспий»

«Каспий» в предыдущем туре имел хорошую возможность улучшить турнирные показатели, но вместо этого неожиданно проиграл дома худшей на тот момент команде чемпионата «Кайсару» — 2:4.

Для актаусцев это поражение стало первым в текущем сезоне на своем поле.

«Кайрат» пока ведет гонку за «Астаной» и «Тоболом». В предыдущем туре алматинцы разгромили в Туркестане «Туран» со счетом 3:0.

Отметим, «Каспий» — один из тех клубов, отобравший в первом круге два очка у «Кайрата» (1:1), благодаря чему алматинцы вынуждены ликвидировать отставание от лидеров чемпионата.

Сейчас «Кайрат» занимает третье место, набрав 30 баллов. «Астана» опережает алматинцев на восемь очков. У «Каспия» 23 очка и пятое место.

Начало игры в 19:00.

«Тараз» — «Туран»

«Тараз» продолжает падение. В минувшем туре жамбыльский клуб потерпел на выезде поражение от «Шахтера» (0:1) и довел свою серию без побед до восьми матчей. Сейчас жамбыльцы располагаются на девятом месте. У них 19 баллов.

У «Турана» на три очка меньше и 11-е место. Туркестанцы в случае победы догонят «Тараз».

Начало игры в 20:00.

«Кайсар» — «Тобол»

«Кайсар» в 16-м туре неожиданно одолел «Каспий» (4:2) и перестал быть худшей командой чемпионата. Сейчас у «волков» 11 очков и предпоследнее, 13-е место.

Кызылординцы примут «Тобол», который занимает второе место. У костанайцев 35 очков.