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18:33 (мск), источник: Vesti.kz

«Ордабасы» после встречи с болельщиками разделался с «Астаной» и облегчил чемпионскую гонку «Тоболу»

ФК «Астана» потерпел первое поражение в сезоне-2021 Olimpbet-чемпионата Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Подопечные Андрея Тихонова, лидирующие в турнирной таблице, в матче 17-го тура Нур-Султане принимали «Ордабасы» и проиграли со счетом 0:2.

Шымкентские футболисты забили оба гола в первом тайме, причем всего за две минуты. Сначала на 22-й счет открыл Багдат Каиров. А затем на 24-й закрепил успех Жоао Пауло.

Потеряв очки, «Астана» осталась на первом месте в КПЛ, но уже завтра, 23 июня, столичную команду может догнать костанайский «Тобол», который в рамках 17-го тура сыграет в гостях у «Кайсара». Сейчас команды разделяет всего три очка.

Отметим, что «Ордабасы» одержал эту победу после встречи с фанатами, которые были возмущены результатами команды. Перед матчем с «Астаной» шымкентцы даже сменили капитана.

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