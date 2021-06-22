«Ордабасы» после встречи с болельщиками разделался с «Астаной» и облегчил чемпионскую гонку «Тоболу»

Подопечные Андрея Тихонова, лидирующие в турнирной таблице, в матче 17-го тура Нур-Султане принимали «Ордабасы» и проиграли со счетом 0:2.

Шымкентские футболисты забили оба гола в первом тайме, причем всего за две минуты. Сначала на 22-й счет открыл Багдат Каиров. А затем на 24-й закрепил успех Жоао Пауло.

Потеряв очки, «Астана» осталась на первом месте в КПЛ, но уже завтра, 23 июня, столичную команду может догнать костанайский «Тобол», который в рамках 17-го тура сыграет в гостях у «Кайсара». Сейчас команды разделяет всего три очка.