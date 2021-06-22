«Ордабасы» после встречи с болельщиками разделался с «Астаной» и облегчил чемпионскую гонку «Тоболу»
ФК «Астана» потерпел первое поражение в сезоне-2021
ФК «Астана» потерпел первое поражение в сезоне-2021
Подопечные Андрея Тихонова, лидирующие в турнирной таблице, в матче 17-го тура
Шымкентские футболисты забили оба гола в первом тайме, причем всего за две минуты. Сначала на 22-й счет открыл Багдат Каиров. А затем на 24-й закрепил успех Жоао Пауло.
Потеряв очки, «Астана» осталась на первом месте в КПЛ, но уже завтра, 23 июня, столичную команду может догнать костанайский «Тобол», который в рамках 17-го тура сыграет в гостях у «Кайсара». Сейчас команды разделяет всего три очка.
Отметим, что «Ордабасы» одержал эту победу после встречи с фанатами, которые были возмущены результатами команды. Перед матчем с «Астаной» шымкентцы даже сменили капитана.