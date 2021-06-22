«Акжайык» упустил победу над «Шахтером», но приблизился к «Кайрату» в КПЛ

Первым отличился украинский форвард хозяев Николай Ковталюк. Он вывел свою команду вперед на 54-й минуте.

Однако удержать преимущество футболисты «Акжайыка» не смогли. Защитник «Шахтера» Ескендир Кыбырай сравнял на 63-й минуте. При этом на седьмой добавленной минуте карагандинцы остались в меньшинстве, красную карточку заработал защитник Михаил Габышев.

Упустив победу, «Акжайык», тем не менее, поднялся на четвертое место КПЛ, приблизившись к идущему третьим «Кайрату».