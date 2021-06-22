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19:15 (мск), источник: Vesti.kz

«Акжайык» упустил победу над «Шахтером», но приблизился к «Кайрату» в КПЛ

В Уральске состоялся матч Olimpbet-чемпионата Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz. Местный «Акжайык» сыграл вничью с карагандинским «Шахтером» со счетом 1:1.

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Первым отличился украинский форвард хозяев Николай Ковталюк. Он вывел свою команду вперед на 54-й минуте.

Однако удержать преимущество футболисты «Акжайыка» не смогли. Защитник «Шахтера» Ескендир Кыбырай сравнял на 63-й минуте. При этом на седьмой добавленной минуте карагандинцы остались в меньшинстве, красную карточку заработал защитник Михаил Габышев.

Упустив победу, «Акжайык», тем не менее, поднялся на четвертое место КПЛ, приблизившись к идущему третьим «Кайрату».

Напомним, что ранее в рамках 17-го тура «Астана» на своем поле неожиданно всухую проиграла «Ордабасы».

Акжайык
1:1
Первый тайм: 0:0
Шахтер Кг
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