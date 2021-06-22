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19:28 (мск), источник: Vesti.kz

«Мы были одной командой». Защитник «Ордабасы» описал сенсационную победу над «Астаной»

Защитник «Ордабасы» Темирлан Ерланов прокомментировал корреспонденту Vesti.kz. сенсационную победу в гостях над «Астаной». Он отметил, что успеха удалось добиться за счет командной игры.

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— Поздравляю с победой! «Астана» впервые в этом сезоне проиграла дома, а вашей команде, у которой дела до этого шли не очень, получилось победить. За счет чего?

— Сегодняшняя игра была очень тяжелой. Сами знаете, «Астана» занимает первое место в таблице, сколько раз команда выигрывала чемпионство. Было нелегко. Мы были одной командой и смогли достичь успеха.

— Была какая-то особая мотивация на этот матч?

— Мотивация… Даже не знаю. Были одной командой, на каждую игру настраиваемся одинаково.

— Болельщики придали дополнительных сил?

— Да, фанатам отдельное спасибо! Они постоянно нас поддерживают. Мы им очень благодарны.

Напомним, «Ордабасы» в Нур-Султане в рамках 17-го тура КУПЛ забил «Астане» два безответных гола.

Для шымкентцев это лишь вторая победа в последних десяти матчах. Благодаря этому успеху команда поднялась на пятое место в турнирной таблице. Что же касается «Астаны», то она потерпела первое поражение в КПЛ-2021.

Астана
0:2
Первый тайм: 0:0
Ордабасы
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