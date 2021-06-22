«Мы были одной командой». Защитник «Ордабасы» описал сенсационную победу над «Астаной»

— Поздравляю с победой! «Астана» впервые в этом сезоне проиграла дома, а вашей команде, у которой дела до этого шли не очень, получилось победить. За счет чего?
— Сегодняшняя игра была очень тяжелой. Сами знаете, «Астана» занимает первое место в таблице, сколько раз команда выигрывала чемпионство. Было нелегко. Мы были одной командой и смогли достичь успеха.
— Была какая-то особая мотивация на этот матч?
— Мотивация… Даже не знаю. Были одной командой, на каждую игру настраиваемся одинаково.
— Болельщики придали дополнительных сил?
— Да, фанатам отдельное спасибо! Они постоянно нас поддерживают. Мы им очень благодарны.
Напомним, «Ордабасы» в Нур-Султане в рамках 17-го тура КУПЛ забил «Астане» два безответных гола.
Для шымкентцев это лишь вторая победа в последних десяти матчах. Благодаря этому успеху команда поднялась на пятое место в турнирной таблице. Что же касается «Астаны», то она потерпела первое поражение в КПЛ-2021.