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20:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Буффон прибыл в «Парму»

Новичок «Пармы» голкипер Джанлуиджи Буффон прибыл в расположение клуба.

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Новичок «Пармы» голкипер Джанлуиджи Буффон прибыл в расположение клуба. Видео в своем Twitter опубликовал итальянский журналист Фабрицио Романо.

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43-летний Буффон выступал за «Парму» с 1995 по 2001 год. Он выиграл с командой Кубок и Суперкубок Италии, а также Кубок УЕФА. В сезоне-2020/21 голкипер провел 14 матчей за «Ювентус», из них 6 — на ноль. По окончании сезона футболист стал свободным агентом.

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