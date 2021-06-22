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20:13 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» избежал поражения от «Кызыл-Жара» в матче с красной карточкой

«Актобе» вырвал домашнюю ничью у «Кызыл-Жара» в матче 17-го тура Olimpbet-чемпионата Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча завершилась со счетом 1:1.

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Гости из Петропавловска повели благодаря голу, который на 69-й минуте забил черногорский полузащитник Дарко Зорич. Но на 80-й минуте они остались в меньшинстве, чем сразу же воспользовался Юрий Логвиненко, спася «Актобе» от поражения.

«Актобе», для которого это был третий матч под руководством нового главного тренера Вахида Масудова, поднялся на девятое место КПЛ, а «Кызыл-Жар» остался на седьмом.

Напомним, что ранее «Акжайык» упустил победу над «Шахтером», но приблизился к «Кайрату», а «Ордабасы» сенсационно разделался с «Астаной» и облегчил чемпионскую гонку «Тоболу».

Остальные матчи 17-го тура КПЛ пройдут 23-го июня.

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