«Актобе» избежал поражения от «Кызыл-Жара» в матче с красной карточкой

Гости из Петропавловска повели благодаря голу, который на 69-й минуте забил черногорский полузащитник Дарко Зорич. Но на 80-й минуте они остались в меньшинстве, чем сразу же воспользовался Юрий Логвиненко, спася «Актобе» от поражения.

«Актобе», для которого это был третий матч под руководством нового главного тренера Вахида Масудова, поднялся на девятое место КПЛ, а «Кызыл-Жар» остался на седьмом.

Напомним, что ранее «Акжайык» упустил победу над «Шахтером», но приблизился к «Кайрату», а «Ордабасы» сенсационно разделался с «Астаной» и облегчил чемпионскую гонку «Тоболу».