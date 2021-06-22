Футболисты БАТЭ вышли в 1/8 финала розыгрыша Кубка Беларуси
22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше Кубка Беларуси сегодня проходят стартовые матчи 1/16 финала, сообщает корреспондент БЕЛТА.
22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше Кубка Беларуси сегодня проходят стартовые матчи 1/16 финала, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Действующие обладатели трофея футболисты борисовского БАТЭ встречались в Ивацевичах с «Барановичами» и одержали победу с разгромным результатом 6:1. Борисовчане пропустили мяч на 2-й минуте и до перерыва не смогли подобрать ключи к воротам соперников. Зато во втором тайме заиграли в полную силу и шесть раз поразили ворота Ильи Пацевича. По два гола в составе победителей забили Илья Василевич и Идрис Нурадин, еще по мячу в свой актив записали Тимофей Шарковский и Дмитрий Бессмертный.
Столичные «Крумкачы» оказали упорное сопротивление гостям из гродненского «Немана» и завершили основное время вничью — 1:1. В дополнительные полчаса этот результат не изменился, а в серии послематчевых пенальти удача была на стороне «Немана» — 5:4.
Остальные встречи за выход в 1/8 финала пройдут завтра: «Узда» — «Шахтер» (Солигорск), «Локомотив» (Гомель) — «Ислочь» (Минский район), «Нафтан» (Новополоцк) — «Динамо» (Брест), «Стэнлес» (Пинск) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино), «Малорита» — «Слуцк», «Белшина» (Бобруйск) — «Рух» (Брест), «Партизан» (Солигорск) — «Спутник» (Речица), «Лида» — «Динамо» (Минск), «Смолевичи» — «Витебск».
В решающем поединке прошлого розыгрыша БАТЭ в пятый раз завоевал Кубок, победив в Гомеле «Ислочь» со счетом 2:1. По три раза Кубком Беларуси владели минское «Динамо», «Шахтер», бобруйская «Белшина» и брестское «Динамо». По два трофея у столичного