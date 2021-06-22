Два представителя первой лиги пробились в 1/8 финала Кубка Беларуси по футболу

Играя на своем поле в Могилеве, представители первой лиги национального чемпионата забили по мячу в каждом тайме. Гости в конце встречи сократили разрыв до минимума, но большего добиться не смогли.

Лидер первой лиги дзержинский «Арсенал» также пробился в 1/8 финала, обыграв в Городее футболистов «Сморгони» с таким же результатом — 2:1.

Также сегодня нынешние владельцы Кубка футболисты борисовского БАТЭ разгромили в Ивацевичах «Барановичи» — 6:1.

Гродненский «Неман» лишь в серии послематчевых пенальти одолел в Минске еще одного представителя первой лиги национального первенства «Крумкачоў» — 5:4 (игровое время — 1:1).

Результаты остальных сегодняшних встреч: «Волна» (Пинск) — «Славия» (Мозырь) — 0:1, «Орша» — «Гомель» — 2:6, «Молодечно» — «Энергетик-БГУ» (Минск) — 0:4.

Завтра состоятся еще шесть игр 1/16 финала: «Локомотив» (Гомель) — «Ислочь» (Минский район), «Малорита» — «Слуцк», «Белшина» (Бобруйск) — «Рух» (Брест), «Партизан» (Солигорск) — «Спутник» (Речица), «Лида» — «Динамо» (Минск), «Смолевичи» — «Витебск».

Два матча пройдут 10 июля: «Нафтан» (Новополоцк) — «Динамо» (Брест), «Стэнлес» (Пинск) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино). Дата встречи «Узда» — «Шахтер» (Солигорск) будет определена позже.