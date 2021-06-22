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22:17 (мск), источник: БЕЛТА

Два представителя первой лиги пробились в 1/8 финала Кубка Беларуси по футболу

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Днепра» победили «Минск» со счетом 2:1 в 1/16 финала розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Играя на своем поле в Могилеве, представители первой лиги национального чемпионата забили по мячу в каждом тайме. Гости в конце встречи сократили разрыв до минимума, но большего добиться не смогли.

Лидер первой лиги дзержинский «Арсенал» также пробился в 1/8 финала, обыграв в Городее футболистов «Сморгони» с таким же результатом — 2:1.

Также сегодня нынешние владельцы Кубка футболисты борисовского БАТЭ разгромили в Ивацевичах «Барановичи» — 6:1.

Гродненский «Неман» лишь в серии послематчевых пенальти одолел в Минске еще одного представителя первой лиги национального первенства «Крумкачоў» — 5:4 (игровое время — 1:1).

Результаты остальных сегодняшних встреч: «Волна» (Пинск) — «Славия» (Мозырь) — 0:1, «Орша» — «Гомель» — 2:6, «Молодечно» — «Энергетик-БГУ» (Минск) — 0:4.

Завтра состоятся еще шесть игр 1/16 финала: «Локомотив» (Гомель) — «Ислочь» (Минский район), «Малорита» — «Слуцк», «Белшина» (Бобруйск) — «Рух» (Брест), «Партизан» (Солигорск) — «Спутник» (Речица), «Лида» — «Динамо» (Минск), «Смолевичи» — «Витебск».

Два матча пройдут 10 июля: «Нафтан» (Новополоцк) — «Динамо» (Брест), «Стэнлес» (Пинск) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино). Дата встречи «Узда» — «Шахтер» (Солигорск) будет определена позже.

В решающем поединке прошлого розыгрыша БАТЭ в пятый раз завоевал Кубок, победив в Гомеле «Ислочь» со счетом 2:1. По три раза Кубком Беларуси владели минское «Динамо», «Шахтер», бобруйская «Белшина» и брестское «Динамо». По два трофея у столичного МТЗ-РИПО, «Гомеля», мозырской «Славии» и новополоцкого «Нафтана», по одному — у футболистов «Минска», столичного «Динамо-93», гродненского «Немана», «Витебска» и «Торпедо-БелАЗа».

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