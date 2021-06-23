«Барселона» заинтересована в подписании Криштиану Роналду

По данным источника, в трансфере португальца заинтересован президент каталонского клуба Жоан Лапорта. Сообщается, что он мечтает собрать Лионеля Месси и Роналду в «Барселоне». Лапорта хочет войти в историю футбола, объединив в одной команде двух звёзд, которые доминировали в мужском футболе на протяжении последнего десятилетия.

В рамках сделки по переходу Роналду каталонский клуб может предложить «Ювентусу» кого-то из этих игроков — Антуан Гризманн, Серхи Роберто и Филиппе Коутиньо.