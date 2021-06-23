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09:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Килиан Мбаппе больше не верит в проект «ПСЖ» и сообщил клубу о желании уйти

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе близок к уходу из клуба, сообщает Marca.

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Источник: AFP 2021

По данным источника, форвард больше не верит в проект «ПСЖ» и уже сообщил руководству о желании покинуть клуб.

Отметим, французский «Пари Сен-Жермен» не может договориться о продлении контракта с Мбаппе. Клуб готов продать форварда за € 120−150 млн. Отметим, что парижане рассчитывали получить за футболиста до € 200 млн. В услугах Мбаппе заинтересован мадридский «Реал».

С 2018 года Мбаппе выступает за «Пари Сен-Жермен», куда он перешёл из «Монако». Контракт Килиана с «ПСЖ» действителен до лета 2022 года. В прошлом сезоне чемпионата Франции Мбаппе принял участие в 31 матче, в которых забил 27 голов и сделал 7 результативных передач.

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