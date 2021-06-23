Килиан Мбаппе больше не верит в проект «ПСЖ» и сообщил клубу о желании уйти

По данным источника, форвард больше не верит в проект «ПСЖ» и уже сообщил руководству о желании покинуть клуб.

Отметим, французский «Пари Сен-Жермен» не может договориться о продлении контракта с Мбаппе. Клуб готов продать форварда за € 120−150 млн. Отметим, что парижане рассчитывали получить за футболиста до € 200 млн. В услугах Мбаппе заинтересован мадридский «Реал».