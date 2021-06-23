Серхио Рамос сообщил игрокам «Реала» о том, что перейдёт в «ПСЖ»

По данным источника, Рамос уже сообщил своим партнёрам по «Реалу» о том, что перейдёт в стан парижан.

Футболист покинет мадридский «Реал» по окончании контракта. В «ПСЖ» выступают бывшие одноклубники Рамоса — голкипер Кейлор Навас и полузащитник Анхель Ди Мария, а также в составе парижан присутствует несколько испанцев. Более того, Серхио нравится, что тренер клуба Маурисио Почеттино говорит по-испански.