Источник: «ПСЖ» заплатит «Интеру» за Хакими € 75 млн и бонусы

Как сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио, французский клуб контактирует и с «Интером», и с агентами футболиста. Парижане готовы повысить предложение и могут заплатить за 22-летнего игрока до € 75 млн, включая бонусы.

По информации источника, «ПСЖ» все ближе к успешному завершению сделки. На игрока претендует и «Челси». Лондонский клуб предложил за футболиста € 60 млн, а также готов включить в сделку Маркоса Алонсо, Давиде Дзаппакосту, Эмерсона или Андреаса Кристенсена. После этого стало известно об отказе «Интера» обменивать Хакими на игрока «Челси» Алонсо.

Затем сообщалось, что «Челси» рассматривает игрока «Вулверхэмптона» Адама Траоре в качестве возможной альтернативы Хакими, если по нему не удастся договориться.