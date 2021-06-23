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09:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: «ПСЖ» заплатит «Интеру» за Хакими € 75 млн и бонусы

«ПСЖ» продолжает работу над переходом защитника «Интера» Ашрафа Хакими.

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Источник: AFP 2021

Как сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио, французский клуб контактирует и с «Интером», и с агентами футболиста. Парижане готовы повысить предложение и могут заплатить за 22-летнего игрока до € 75 млн, включая бонусы.

По информации источника, «ПСЖ» все ближе к успешному завершению сделки. На игрока претендует и «Челси». Лондонский клуб предложил за футболиста € 60 млн, а также готов включить в сделку Маркоса Алонсо, Давиде Дзаппакосту, Эмерсона или Андреаса Кристенсена. После этого стало известно об отказе «Интера» обменивать Хакими на игрока «Челси» Алонсо.

Затем сообщалось, что «Челси» рассматривает игрока «Вулверхэмптона» Адама Траоре в качестве возможной альтернативы Хакими, если по нему не удастся договориться.

В завершившемся сезоне защитник провёл 37 матчей в Серии А за «Интер», забил семь голов и сделал восемь результативных передач.

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