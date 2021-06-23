18-летний футболист умер во время тренировки

«Товарищи по команде и тренер тут же бросились на помощь молодому игроку и попытались привести его в стабильное состояние. Они начали реанимацию под руководством службы скорой помощи по телефону, используя массаж сердца и дефибриллятор.



В лице Виктора Марселла Хегедюса мы потеряли талантливого игрока, товарища по команде и друга. Его отсутствие будет трудно принять не только его семье, но и всем членам “Андрашиды”. Выражаем соболезнования родным! Покойся с миром, Виктор!» — заявил Соос.