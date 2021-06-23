18-летний футболист умер во время тренировки
Футболист венгерской «Андрашиды» Виктор Марселл умер во время тренировки, сообщается на официальном сайте команды.
Футболист венгерской «Андрашиды» Виктор Марселл умер во время тренировки, сообщается на официальном сайте команды.
Как заявил президент клуба Золтан Соос, 21 июня 18-летний игрок упал на газон и потерял сознание. Приехавшая скорая продолжила реанимационные действия, однако спасти игрока не получилось.
«Товарищи по команде и тренер тут же бросились на помощь молодому игроку и попытались привести его в стабильное состояние. Они начали реанимацию под руководством службы скорой помощи по телефону, используя массаж сердца и дефибриллятор.
В лице Виктора Марселла Хегедюса мы потеряли талантливого игрока, товарища по команде и друга. Его отсутствие будет трудно принять не только его семье, но и всем членам “Андрашиды”. Выражаем соболезнования родным! Покойся с миром, Виктор!» — заявил Соос.
12 июня на чемпионате Европы по футболу у полузащитника сборной Дании остановилось сердце во время матча с командой Финляндии. Представителям медицинского штаба датской сборной удалось реанимировать спортсмена, затем он был госпитализирован. В настоящее время он находится в больнице Копенгагена. Сообщается, что ему была проведена операция по установке дефибриллятора. 19 июня футболиста выписали из клиники.