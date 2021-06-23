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20:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Девушка Роналду показала откровенное фото в экзотическом купальнике

Джорджина Родригес, возлюбленная форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, опубликовала в Instagram откровенное фото.

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Родригес и Роналду встречаются с 2016 года. 12 ноября 2017-го Джорджина родила футболисту дочь Алану. У 36-летнего португальца также есть трое детей от суррогатной матери: Криштиану-младший, а также двойняшки Ева и Матео.

В ноябре 2019 года появилась информация, что Криштиану тайно женился на Родригес.

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