Девушка Роналду показала откровенное фото в экзотическом купальнике
Джорджина Родригес, возлюбленная форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, опубликовала в Instagram откровенное фото.
Джорджина Родригес, возлюбленная форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, опубликовала в Instagram откровенное фото.
Родригес и Роналду встречаются с 2016 года. 12 ноября 2017-го Джорджина родила футболисту дочь Алану. У 36-летнего португальца также есть трое детей от суррогатной матери:
В ноябре 2019 года появилась информация, что Криштиану тайно женился на Родригес.