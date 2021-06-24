«Ливерпуль» не хочет отпускать Салаха на Олимпиаду
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может сыграть на Олимпийских играх, сообщает президент Футбольной ассоциации Египта Ахмед Мегахед.
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может сыграть на Олимпийских играх, сообщает президент Футбольной ассоциации Египта Ахмед Мегахед.
Стоит отметить, что руководство английского клуба не хочет отпускать 29-летнего игрока на соревнования.
«Участие Салаха в Олимпийских играх на данный момент сложно. Он готов стать капитаном команды Египта. Мы связались с “Ливерпулем” и попросили позволить Салаху присоединиться к олимпийской сборной. Они сказали, что ждут одобрения тренерского штаба. Однако в конце концов “Ливерпуль” отклонил запрос, так как не хочет терять игрока в начале сезона», — сказал Мегахед.
Функционер также отметил, что футболист предпримет новую попытку убедить руководство «Ливерпуля» отпустить его на Игры.
Олимпийские футбольные соревнования начнутся 22 июля и завершатся 7 августа.