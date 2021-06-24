«Ливерпуль» не хочет отпускать Салаха на Олимпиаду

«Участие Салаха в Олимпийских играх на данный момент сложно. Он готов стать капитаном команды Египта. Мы связались с “Ливерпулем” и попросили позволить Салаху присоединиться к олимпийской сборной. Они сказали, что ждут одобрения тренерского штаба. Однако в конце концов “Ливерпуль” отклонил запрос, так как не хочет терять игрока в начале сезона», — сказал Мегахед.