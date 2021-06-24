Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
22.06
Чехия
Англия
01
Футбол. Чемпионат Европы
22.06
Хорватия
Шотландия
31
Футбол. Чемпионат Европы
23.06
Швеция
Польша
32
Футбол. Чемпионат Европы
23.06
Словакия
Испания
05
Футбол. Чемпионат Европы
23.06
Германия
Венгрия
22
Футбол. Чемпионат Европы
23.06
Португалия
Франция
22
Все события
Фоторепортажи
9Сборная Украины уступила в решающем матче с Австрией
10Сборная Италии одержала на Евро три победы подряд
10:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ливерпуль» не хочет отпускать Салаха на Олимпиаду

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может сыграть на Олимпийских играх, сообщает президент Футбольной ассоциации Египта Ахмед Мегахед.

Наверх
Источник: AP 2021

Стоит отметить, что руководство английского клуба не хочет отпускать 29-летнего игрока на соревнования.

«Участие Салаха в Олимпийских играх на данный момент сложно. Он готов стать капитаном команды Египта. Мы связались с “Ливерпулем” и попросили позволить Салаху присоединиться к олимпийской сборной. Они сказали, что ждут одобрения тренерского штаба. Однако в конце концов “Ливерпуль” отклонил запрос, так как не хочет терять игрока в начале сезона», — сказал Мегахед.

Функционер также отметил, что футболист предпримет новую попытку убедить руководство «Ливерпуля» отпустить его на Игры.

Олимпийские футбольные соревнования начнутся 22 июля и завершатся 7 августа.

Читайте также
 Сборная России выступила с заявлением после вылета с Евро-2020
Зарема Салихова: «Лучшими на Евро были Киркоров и Бузова»
Стали известны все пары 1/8 финала чемпионата Европы по футболу
Мбаппе снова в восторге от встречи с Роналду — кумиром детства
Речь капитана сборной Венгрии Салаи перед Евро — мощь! (видео)
В Госдуме предложили организовать матч между Россией и Украиной
Два игрока сборной России попали в топ-100 лучших на Евро
Бразилия вырвала победу у Колумбии на 10-й добавленной минуте
Миха Мевля покинет «Сочи». У игрока есть предложения из Европы
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь