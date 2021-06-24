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11:38 (мск), источник: Матч ТВ

Арнаутович продолжит карьеру в «Болонье». Игроком интересовались «Динамо» и «Краснодар»

Нападающий сборной Австрии Марко Арнаутович после чемпионата Европы-2020 присоединится к «Болонье».

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Источник: Reuters

Футболист согласовал с клубом трехлетний контракт, сообщает журналист Николо Скира.

Зарплата Арнаутовича составит 2,7 миллиона евро в год. Ранее сообщалось, что у слугах игрока заинтересованы московское «Динамо» и «Краснодар».

Отметим, что сейчас форвард выступает в чемпионате Китая за «Шанхай Порт». В текущем сезоне форвард провел 4 матча и забил в них три гола. За свою карьеру австриец поиграл за «Вест Хэм», «Интер», «Вердер» и «Сток Сити».

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