«Барселона» поздравила Месси с днем рождения

Кроме того, клуб выложил подборку лучших голов Месси, который выступает за каталонцев всю свою карьеру.

В составе команды он провел 520 матчей и забил 474 гола. В составе «Барселоны» он 10 раз выиграл чемпионат Испании, семь раз — Кубок страны, восемь раз — Суперкубок, четыре раза — Лигу чемпионов, три раза — Суперкубок УЕФА и три раза — клубный чемпионат мира.