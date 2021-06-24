Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
22.06
Чехия
Англия
01
Футбол. Чемпионат Европы
22.06
Хорватия
Шотландия
31
Футбол. Чемпионат Европы
23.06
Швеция
Польша
32
Футбол. Чемпионат Европы
23.06
Словакия
Испания
05
Футбол. Чемпионат Европы
23.06
Германия
Венгрия
22
Футбол. Чемпионат Европы
23.06
Португалия
Франция
22
Все события
Фоторепортажи
9Сборная Украины уступила в решающем матче с Австрией
10Сборная Италии одержала на Евро три победы подряд
11:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Барселона» поздравила Месси с днем рождения

«Барселона» поздравила своего нападающего Лионеля Месси с днем рождения. Сегодня аргентинцу исполнилось 34 года.

Наверх
Источник: AP 2021

Кроме того, клуб выложил подборку лучших голов Месси, который выступает за каталонцев всю свою карьеру.

Во время загрузки произошла ошибка.

В составе команды он провел 520 матчей и забил 474 гола. В составе «Барселоны» он 10 раз выиграл чемпионат Испании, семь раз — Кубок страны, восемь раз — Суперкубок, четыре раза — Лигу чемпионов, три раза — Суперкубок УЕФА и три раза — клубный чемпионат мира.

Кроме того, Месси — двукратный обладатель «Золотого мяча» по версии France Football и четырехкратный обладатель «Золотого мяча ФИФА». На его счету также множество других наград и рекордов.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Сборная России выступила с заявлением после вылета с Евро-2020
Зарема Салихова: «Лучшими на Евро были Киркоров и Бузова»
Стали известны все пары 1/8 финала чемпионата Европы по футболу
Мбаппе снова в восторге от встречи с Роналду — кумиром детства
Речь капитана сборной Венгрии Салаи перед Евро — мощь! (видео)
В Госдуме предложили организовать матч между Россией и Украиной
Два игрока сборной России попали в топ-100 лучших на Евро
Бразилия вырвала победу у Колумбии на 10-й добавленной минуте
Миха Мевля покинет «Сочи». У игрока есть предложения из Европы
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь