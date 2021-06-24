Дивеев интересен «Венеции»

Наиболее перспективным игроком этого амплуа был признан Игорь Дивеев из московского ЦСКА.

Ранее сообщалось об интересе к Дивееву со стороны «Болоньи». Теперь список клубов, заинтересованных в российском защитнике, пополнила «Венеция».