Дивеев интересен «Венеции»
Из игроков сборной России, выступавших на Евро-2020, итальянские клубы внимательнее всего следили за футболистами, выступающими на позиции центральных защитников.
Из игроков сборной России, выступавших на Евро-2020, итальянские клубы внимательнее всего следили за футболистами, выступающими на позиции центральных защитников.
Наиболее перспективным игроком этого амплуа был признан Игорь Дивеев из московского ЦСКА.
Ранее сообщалось об интересе к Дивееву со стороны «Болоньи». Теперь список клубов, заинтересованных в российском защитнике, пополнила «Венеция».
Напомним, по итогам прошлого сезона, «Венеция» спустя 19 лет вернулась в Серию А. Трансферную стоимость Дивеева портал Transfermarkt оценивает в 5 миллионов евро. Контракт футболиста с ЦСКА истекает летом 2024 года.