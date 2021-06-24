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14:54 (мск), источник: Матч ТВ

Дивеев интересен «Венеции»

Из игроков сборной России, выступавших на Евро-2020, итальянские клубы внимательнее всего следили за футболистами, выступающими на позиции центральных защитников.

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Источник: AP 2021

Наиболее перспективным игроком этого амплуа был признан Игорь Дивеев из московского ЦСКА.

Ранее сообщалось об интересе к Дивееву со стороны «Болоньи». Теперь список клубов, заинтересованных в российском защитнике, пополнила «Венеция».

Напомним, по итогам прошлого сезона, «Венеция» спустя 19 лет вернулась в Серию А. Трансферную стоимость Дивеева портал Transfermarkt оценивает в 5 миллионов евро. Контракт футболиста с ЦСКА истекает летом 2024 года.

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