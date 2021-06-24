«Астана» объявила об уходе футболиста. Он продолжит карьеру в Ла Лиге

Отмечается, что матч 17-го тура против «Ордабасы» (0:2) на «Астана Арене» стал последним для него в футболке столичного клуба.

Ароян продолжит карьеру в испанской Ла Лиге в составе «Кадиса», который минувший сезон завершил на 12-м месте из 20. Контракт с 28-летним игроком подписан до 2023 года.