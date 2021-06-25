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09:29 (мск), источник: Матч ТВ

Президент «Реала»: «Глава УЕФА повышает себе зарплату в то время, когда футбол умирает»

Президент «Реала» Флорентино Перес в очередной раз высказался о Суперлиге, проект которой он разрабатывал с несколькими другими топ-клубами Европы.

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Источник: Reuters

«Футбол умирает. Вовлеченность публики падает, потому что большинство игр не интересны, аудиовизуальные права снижаются. Мы сказали, что в Суперлиге должны быть те, у кого больше всего фанатов. Как вы думаете, кто покупает права на телевидение? Сколько последователей у “Ливерпуля” или “Ювентуса”? Мы не собираемся нравиться всем. Мы должны все правильно организовать. Что я могу вам сказать, так это то, что эта не закрытая Лига, и национальные лиги остаются прежними.

Я больше не разговаривал с президентом УЕФА Александером Чеферином. Они хотят сохранить свои привилегии, а болельщики этого не хотят. Не может быть, чтобы мы все теряли деньги, а Чеферин повышал свою зарплату. Есть люди, которые имеют привилегии и хотят сохранить их в то время время, когда футбол умирает», — сказал Перес.

Суперлига с участием 12 топ-команд была запущена 19 апреля, но через два дня ее приостановили. Девять клубов объявили о выходе из проекта, однако «Ювентус», «Реал» и «Барселона» продолжают добиваться права запустить новую лигу.

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