Президент «Реала»: «Глава УЕФА повышает себе зарплату в то время, когда футбол умирает»

«Футбол умирает. Вовлеченность публики падает, потому что большинство игр не интересны, аудиовизуальные права снижаются. Мы сказали, что в Суперлиге должны быть те, у кого больше всего фанатов. Как вы думаете, кто покупает права на телевидение? Сколько последователей у “Ливерпуля” или “Ювентуса”? Мы не собираемся нравиться всем. Мы должны все правильно организовать. Что я могу вам сказать, так это то, что эта не закрытая Лига, и национальные лиги остаются прежними.



Я больше не разговаривал с президентом УЕФА Александером Чеферином. Они хотят сохранить свои привилегии, а болельщики этого не хотят. Не может быть, чтобы мы все теряли деньги, а Чеферин повышал свою зарплату. Есть люди, которые имеют привилегии и хотят сохранить их в то время время, когда футбол умирает», — сказал Перес.