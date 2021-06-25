«Арсенал» близок к закрытию сделки по приобретению защитника «Брайтона» за € 58 млн

Как отмечает источник, первое предложение «канониров» в размере € 46,6 млн было отклонено «Брайтоном». Они желают заполучить за Уайта сумму в размере € 58 млн и в последнее время стороны близки к соглашению о переходе игрока за сумму близкую к этой.

В настоящее время стороны обсуждают структуру сделки, так как «Арсенал» не намерен выплачивать всю сумму сразу, а намерен разбить её на несколько платежей, а ещё часть заложить в виде бонусов.