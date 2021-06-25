«Неудивительно, что Кейн хочет уйти из команды». Болельщики в шоке от новой формы «Тоттенхэма»

Фанаты клуба неоднозначно отреагировали на яркий дизайн футболки, где смешаны броские оттенки цветов.

— Неудивительно, что Кейн хочет уйти из команды, — написал один из болельщиков.

— Чувак… у меня глаза горят, — гласит другой пост.

— Кто-то пролил на него отбеливатель? — отметил еще один пользователь.