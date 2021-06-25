«Неудивительно, что Кейн хочет уйти из команды». Болельщики в шоке от новой формы «Тоттенхэма»
Footy Headlines в социальных сетях опубликовал третий комплект формы «Тоттенхэма» на предстоящий сезон.
Footy Headlines в социальных сетях опубликовал третий комплект формы «Тоттенхэма» на предстоящий сезон.
Фанаты клуба неоднозначно отреагировали на яркий дизайн футболки, где смешаны броские оттенки цветов.
— Неудивительно, что Кейн хочет уйти из команды, — написал один из болельщиков.
— Чувак… у меня глаза горят, — гласит другой пост.
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Напомним, «Тоттенхэм» еще не объявил имя нового тренера. Ранее Антонио Конте подтвердил, что отклонил предложение лондонского клуба.