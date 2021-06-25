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11:31 (мск), источник: Матч ТВ

«Неудивительно, что Кейн хочет уйти из команды». Болельщики в шоке от новой формы «Тоттенхэма»

Footy Headlines в социальных сетях опубликовал третий комплект формы «Тоттенхэма» на предстоящий сезон.

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Источник: AP 2021

Фанаты клуба неоднозначно отреагировали на яркий дизайн футболки, где смешаны броские оттенки цветов.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Неудивительно, что Кейн хочет уйти из команды, — написал один из болельщиков.

—  Чувак… у меня глаза горят, — гласит другой пост.

— Кто-то пролил на него отбеливатель? — отметил еще один пользователь.

Напомним, «Тоттенхэм» еще не объявил имя нового тренера. Ранее Антонио Конте подтвердил, что отклонил предложение лондонского клуба.

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