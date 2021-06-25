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11:44 (мск), источник: Sport24

Президент «Реала» назвал имя капитана на сезон-2021/22

Защитник Марсело после ухода Серхио Рамоса будет новым капитаном «Реала» в сезоне-2021/22. Об этом рассказал президент клуба Флорентино Перес.

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Источник: AP 2021

«Да, Марсело будет капитаном. Он это заслужил. Тяжело найти такого левого защитника, как Марсело. Я считаю, что он, наравне со своим предшественником (Роберто Карлосом), лучшие. Можно только похвалить его», — цитирует Переса AS.

Марсело играет в «Реале» с 2007 года. В минувшем сезоне 33-летний бразилец принял участие в 19 матчах во всех турнирах и отдал 4 результативные передачи.

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