Президент «Реала» назвал имя капитана на сезон-2021/22
Защитник Марсело после ухода Серхио Рамоса будет новым капитаном «Реала» в сезоне-2021/22. Об этом рассказал президент клуба Флорентино Перес.
Защитник Марсело после ухода Серхио Рамоса будет новым капитаном «Реала» в сезоне-2021/22. Об этом рассказал президент клуба Флорентино Перес.
«Да, Марсело будет капитаном. Он это заслужил. Тяжело найти такого левого защитника, как Марсело. Я считаю, что он, наравне со своим предшественником (Роберто Карлосом), лучшие. Можно только похвалить его», — цитирует Переса AS.
Марсело играет в «Реале» с 2007 года. В минувшем сезоне 33-летний бразилец принял участие в 19 матчах во всех турнирах и отдал 4 результативные передачи.