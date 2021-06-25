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14:27 (мск), источник: Матч ТВ

«Вест Хэм» планирует расстаться с Ярмоленко и еще тремя игроками

Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко попал в список футболистов, с которыми «Вест Хэм» готов расстаться в летнее трансферное окно.

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Источник: Reuters

Отметим, ранее стало известно, что сам игрок не собирается продлевать контракт с «молотобойцами», который завершается в следующем году.

По данным источника, украинец высказывал недовольство своей ролью в лондонском клубе.

Также в список вошли Фелипе Андерсон, Шанде Силва и Уинстон Рид. В минувшем розыгрыше чемпионата Англии Ярмоленко провел 15 матчей и не сумел отметиться забитыми мячами.

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