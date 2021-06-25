«Вест Хэм» планирует расстаться с Ярмоленко и еще тремя игроками
Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко попал в список футболистов, с которыми «Вест Хэм» готов расстаться в летнее трансферное окно.
Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко попал в список футболистов, с которыми «Вест Хэм» готов расстаться в летнее трансферное окно.
Отметим, ранее стало известно, что сам игрок не собирается продлевать контракт с «молотобойцами», который завершается в следующем году.
По данным источника, украинец высказывал недовольство своей ролью в лондонском клубе.
Также в список вошли Фелипе Андерсон, Шанде Силва и Уинстон Рид. В минувшем розыгрыше чемпионата Англии Ярмоленко провел 15 матчей и не сумел отметиться забитыми мячами.