«Вест Хэм» планирует расстаться с Ярмоленко и еще тремя игроками

Отметим, ранее стало известно, что сам игрок не собирается продлевать контракт с «молотобойцами», который завершается в следующем году.

По данным источника, украинец высказывал недовольство своей ролью в лондонском клубе.

Также в список вошли Фелипе Андерсон, Шанде Силва и Уинстон Рид. В минувшем розыгрыше чемпионата Англии Ярмоленко провел 15 матчей и не сумел отметиться забитыми мячами.