«Рома» заплатит за Патрисиу 7 миллионов евро
«Рома» согласовала с «Вулверхэмптоном» трансфер голкипера Руя Патрисиу.
«Рома» согласовала с «Вулверхэмптоном» трансфер голкипера Руя Патрисиу.
За вратаря «волки» должны будут заплатить 7 миллионов евро, сообщает журналист Николо Скира. Также будут прописаны различные бонусы.
Ранее футболист согласовал с римлянами трехлетний контракт, по которому будет зарабатывать 2,7 миллиона евро за сезон.
В минувшем сезоне Патрисиу сыграл 37 матчей в чемпионате Англии, пропустил 51 мяч и в 10 встречах оставил свои ворота в неприкосновенности.