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14:22 (мск), источник: Матч ТВ

«Рома» заплатит за Патрисиу 7 миллионов евро

«Рома» согласовала с «Вулверхэмптоном» трансфер голкипера Руя Патрисиу.

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Источник: Reuters

За вратаря «волки» должны будут заплатить 7 миллионов евро, сообщает журналист Николо Скира. Также будут прописаны различные бонусы.

Ранее футболист согласовал с римлянами трехлетний контракт, по которому будет зарабатывать 2,7 миллиона евро за сезон.

В минувшем сезоне Патрисиу сыграл 37 матчей в чемпионате Англии, пропустил 51 мяч и в 10 встречах оставил свои ворота в неприкосновенности.

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