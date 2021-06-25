«Рома» заплатит за Патрисиу 7 миллионов евро

За вратаря «волки» должны будут заплатить 7 миллионов евро, сообщает журналист Николо Скира. Также будут прописаны различные бонусы.

Ранее футболист согласовал с римлянами трехлетний контракт, по которому будет зарабатывать 2,7 миллиона евро за сезон.

В минувшем сезоне Патрисиу сыграл 37 матчей в чемпионате Англии, пропустил 51 мяч и в 10 встречах оставил свои ворота в неприкосновенности.