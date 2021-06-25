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14:56 (мск), источник: Sports.Ru

Новое интервью Переса: не читал письмо Зидана (но считает, что тот писал не сам), пожелал Рамосу найти хороший контракт

Отвечает на вопросы.

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Источник: AP 2021

Кажется, Флорентино Перес за последние полгода чаще дает крупные интервью, чем за предыдущие несколько лет. Он снова обсудил проблемы «Мадрида» в шоу El Transistor.

Зидан: не говорил, что недоволен Флорентино и «наверняка не сам писал письмо»

Источник: Reuters

Из-за открытого письма Зинедина Зидана создалось впечатление, что у него не гладкие отношения с Флорентино Пересом — и, вероятно, это стало одной из причин ухода. «Мы разговаривали с ним днем, и мне такого не говорили. Он устал от журналистов в тяжелый сезон с большим количеством травм. Я по-прежнему его люблю и хотел, чтобы он оставался тренером», — попытался убедить всех Перес.

«Понимаю, год был тяжелым, но я бился за то, чтобы он остался. Я не читал его письмо, но клянусь внукам. Наверняка письмо писал не сам Зидан, — засомневался Перес. — Он легенда “Реала”, у него есть признание от всех нас». И пожелал ему удачи в будущей работе в сборной Франции.

Анчелотти Перес доволен — считает это хорошим решением. И утверждает, что он был первым выбором: «Мы не разговаривали ни с Почеттино, ни с Аллегри, ни с Конте».

Еще один потенциальный кандидат — Рауль. «У него есть все условия для этого, но нам нужны перемены, и для этого нужен более опытный тренер, чем Рауль. Но он наш человек — в будущем».

Суперлига: УЕФА запугал английские клубы, но проект жив

Босс «Реала» убежден, что проект Суперлиги все еще жив. «У нас есть договоренность, Суперлига продолжается. Нам угрожают, чтобы защитить свое доминирующее положение, и английские клубы не ушли, они попались на эти угрозы. Ждем решения суда в Люксембурге. Они хотели выкинуть нас из Лиги чемпионов, но суд запретил. Они просто хотят сохранить свои привилегии», — заявил Перес.

По словам Переса, проект Суперлиги полностью открыт. По его словам, сюда допустят «Севилью» и «Вильярреал», а для каждого «начнется новая история». «Нам нужны клубы с большим количеством болельщиков. Ни один матч «Ромы» не соберет столько болельщиков, сколько игра «Ман Юнайтед».

Футбол перестает быть привлекательным и «теряет интерес». Как считает Перес, основная проблема: «Мы хотим удовлетворить всех, поэтому футбол менее привлекателен. А в Суперлиге будут команды с большим количеством фанатов. Без денег футбол умрет».

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас был одним из ярких критиков Ла Лиги и лично Переса — считая, что тот сошел с ума. Флорентино снова отвечает: «Футбол разрушен и умирает. А тот, кто не хочет видеть этого, — слепец». Игроки «Мадрида» пошли на сокращение зарплаты, поэтому их Перес благодарит за щедрость, «клуб потерял 8 млн евро, а у Чеферина растет зарплата».

Перес также призвал смотреть в историю. «Раньше у нас были региональные чемпионаты. Валенсийский, андалузский. Потом мы создали чемпионат Испании, и все говорили, что это разрушит футбол. А потом создали Кубок чемпионов, и все говорили, что это разрушит футбол».

Рамос: любит его как сына, но Серхио не ответил в дедлайн

Источник: Reuters

Уход Серхио Рамоса — большая боль для босса «Реала». «Я люблю Серхио как сына. Я никогда не давал пресс-конференцию с игроком. Я его обожаю. Он легенда “Реала”. Мы предложили ему контракт, у него был дедлайн, но он к нему не ответил. “Реал” — его дом, он всегда может вернуться. Буду рад, если он найдет клуб, который согласится на его требования», — заявил Перес.

И добавил, что его главная забота — «Реал». Ему также было грустно, когда, например, уходил Касильяс.

Состав «Реала»: надо думать, куда деть лишних игроков, а «старички» — топ

«У нас 35 игроков, а внести в заявку можно только 25. Нужно понять будущее Кубо, Себальоса, Браима», — сказал Перес. Он считает, что найти такого футболиста, как Марсело, очень трудно, считает Бэйла топ-игроком (вспомнил его забег с «Барсой» и гол в финале ЛЧ), а также считает, что Варан скажет, если захочет уйти из «Реала»: «Он джентльмен».

Новички: про Мбаппе не говорит, но хочет видеть в команде лучших (а Килиан — как раз такой)

Источник: AP 2021

Разумеется, Переса спросили про новичков — и про Килиана Мбаппе. «Не говорю об игроках, которые не выступают за «Мадрид», потому что это было бы неуважением. Но я знаю, чего хотят сосьос. Все знают мою политику: мы сочетаем лучших игроков с молодежью, сейчас мы в стадии обновления. Мбаппе — один из лучших, но сейчас он не в «Мадриде», — объяснил Перес свою позицию.

Флорентино считает, что у «Реала» прекрасный состав, но клуб всегда «работает над тем, чтобы заполучить лучших».

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