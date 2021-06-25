Новое интервью Переса: не читал письмо Зидана (но считает, что тот писал не сам), пожелал Рамосу найти хороший контракт
Отвечает на вопросы.
Отвечает на вопросы.
Кажется, Флорентино Перес за последние полгода чаще дает крупные интервью, чем за предыдущие несколько лет. Он снова обсудил проблемы «Мадрида» в шоу El Transistor.
«Понимаю, год был тяжелым, но я бился за то, чтобы он остался. Я не читал его письмо, но клянусь внукам. Наверняка письмо писал не сам Зидан, — засомневался Перес. — Он легенда “Реала”, у него есть признание от всех нас». И пожелал ему удачи в будущей работе в сборной Франции.
Анчелотти Перес доволен — считает это хорошим решением. И утверждает, что он был первым выбором: «Мы не разговаривали ни с Почеттино, ни с Аллегри, ни с Конте».
Еще один потенциальный кандидат — Рауль. «У него есть все условия для этого, но нам нужны перемены, и для этого нужен более опытный тренер, чем Рауль. Но он наш человек — в будущем».
Босс «Реала» убежден, что проект Суперлиги все еще жив. «У нас есть договоренность, Суперлига продолжается. Нам угрожают, чтобы защитить свое доминирующее положение, и английские клубы не ушли, они попались на эти угрозы. Ждем решения суда в Люксембурге. Они хотели выкинуть нас из Лиги чемпионов, но суд запретил. Они просто хотят сохранить свои привилегии», — заявил Перес.
По словам Переса, проект Суперлиги полностью открыт. По его словам, сюда допустят «Севилью» и «Вильярреал», а для каждого «начнется новая история». «Нам нужны клубы с большим количеством болельщиков. Ни один матч «Ромы» не соберет столько болельщиков, сколько игра «Ман Юнайтед».
Футбол перестает быть привлекательным и «теряет интерес». Как считает Перес, основная проблема: «Мы хотим удовлетворить всех, поэтому футбол менее привлекателен. А в Суперлиге будут команды с большим количеством фанатов. Без денег футбол умрет».
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас был одним из ярких критиков Ла Лиги и лично Переса — считая, что тот сошел с ума. Флорентино снова отвечает: «Футбол разрушен и умирает. А тот, кто не хочет видеть этого, — слепец». Игроки «Мадрида» пошли на сокращение зарплаты, поэтому их Перес благодарит за щедрость, «клуб потерял 8 млн евро, а у Чеферина растет зарплата».
Перес также призвал смотреть в историю. «Раньше у нас были региональные чемпионаты. Валенсийский, андалузский. Потом мы создали чемпионат Испании, и все говорили, что это разрушит футбол. А потом создали Кубок чемпионов, и все говорили, что это разрушит футбол».
Уход Серхио Рамоса — большая боль для босса «Реала». «Я люблю Серхио как сына. Я никогда не давал
И добавил, что его главная забота — «Реал». Ему также было грустно, когда, например, уходил Касильяс.
«У нас 35 игроков, а внести в заявку можно только 25. Нужно понять будущее Кубо, Себальоса, Браима», — сказал Перес. Он считает, что найти такого футболиста, как Марсело, очень трудно, считает Бэйла
Разумеется, Переса спросили про новичков — и про Килиана Мбаппе. «Не говорю об игроках, которые не выступают за «Мадрид», потому что это было бы неуважением. Но я знаю, чего хотят сосьос. Все знают мою политику: мы сочетаем лучших игроков с молодежью, сейчас мы в стадии обновления. Мбаппе — один из лучших, но сейчас он не в «Мадриде», — объяснил Перес свою позицию.
Флорентино считает, что у «Реала» прекрасный состав, но клуб всегда «работает над тем, чтобы заполучить лучших».