Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
23.06
Швеция
Польша
32
Футбол. Чемпионат Европы
23.06
Словакия
Испания
05
Футбол. Чемпионат Европы
23.06
Германия
Венгрия
22
Футбол. Чемпионат Европы
23.06
Португалия
Франция
22
Футбол. Чемпионат Европы
26.06
Уэльс
Дания
Футбол. Чемпионат Европы
26.06
Италия
Австрия
Все события
Фоторепортажи
20Германия и Португалия устроили голевую феерию
9Сборная Украины уступила в решающем матче с Австрией
15:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Лионель Месси согласовал условия нового личного контракта с «Барселоной»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси согласовал условия нового личного контракта с клубом, сообщает спортивный журналист Николо Скира в своем «твиттере».

Наверх
Источник: AP 2021

Напомним, контракт Месси с «Барселоной» заканчивается 30 июня 2021 года. Аргентинец провёл всю карьеру в составе каталонского клуба. В составе «Барселоны» Месси четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.

В прошлом сезоне чемпионата Испании Месси принял участие в 35 матчах, в которых забил 30 голов и сделал 11 результативных передач. Также на его счету пять голов и две передачи в шести играх Лиги чемпионов.

24 июня нападающий «Барселоны» Лионель Месси отпраздновал свой 34-й день рождения. Первыми его поздравили футболисты сборной Аргентины, в расположении которой Месси пребывает на Кубке Америки.

 Российскую теннисистку арестовали в Париже! Это скандал!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
УЕФА составил символическую сборную группового этапа Евро
Игорь Акинфеев прокомментировал провал сборной России на Евро
Агент: Черчесов говорит, что работая в сборной, он служит России
Канада стоит на ушах: «Монреаль» — в финале Кубка Стэнли!
Интервью Переса: Не Зидан писал письмо, Рамос не ответил в срок
Акинфеев о сборной: Если бы я играл на Евро, было бы то же самое
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь