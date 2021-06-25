Рэшфорд может быть прооперирован после чемпионата Европы

Нападающий сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может быть прооперирован из-за проблем с плечом, которое беспокоит его с ноября. Об этом сообщает Sky Sports. Решение футболист примет после чемпионата Европы 2020 года.

Об этом сообщает Sky Sports. Решение футболист примет после чемпионата Европы 2020 года.

Рэшфорд порвал мышцу на левом плече, но решил отложить хирургическое вмешательство до окончания турнира. Если нападающий будет прооперирован, то может пропустить начало сезона в АПЛ.

«Я не уверен на 100 процентов, нужно ли мне это. У меня есть несколько недель, чтобы принять решение», — сказал Рэшфорд.