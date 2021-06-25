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17:47 (мск), источник: Sports.Ru

Через 5 дней Месси станет свободным агентом. Он продлит контракт с «Барселоной»?

Есть намеки в поступках Лапорты и Лео.

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Источник: AP 2021

Контракт Лионеля Месси с «Барселоной» подходит к концу — истекает всего через пять дней, а нового соглашения между сторонами все еще не достигнуто. Лео пока зажигает на Кубке Америки, но может закончить его свободным агентом.

А будет ли новый контракт? Давайте разбираться.

  • Прошлым летом Месси пытался расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Многие предсказывали его переход в «Ман Сити», но этого так и не произошло — на Лео жестко надавил Бартомеу, а в Манчестере от гигантских трат отказались.
  • Сезон-2020/21 «Барса» почти провалила — замкнули тройку в Ла Лиге, рано вылетели из Лиги чемпионов от «ПСЖ» и лишь завоеванный Кубок Испании несколько скрасил пребывание в команде Роналда Кумана. Голландец чуть не лишился своего поста, но в клубе поняли, что лучше сейчас никого не найдут.

Что окружает ситуацию с контрактом?

  • Месси разрешили уйти в отпуск перед последней игрой сезона Ла Лиги, чтобы подготовиться к Кубку Америки. Сейчас капитан «Барсы» в Бразилии с национальной командой и комментариев относительно клубного будущего пока не дает.
  • Президент «Барселоны» Жоан Лапорта уже неоднократно заявлял о желании сохранить Лео в клубе, отмечая при этом, что финансовое положение «Барсы» не позволит платить аргентинцу столько же, сколько он зарабатывает по текущему соглашению — услуги Месси ежегодно обходятся клубу больше чем в 100 млн евро.
  • Однако аргентинца заботит не только размер зарплаты, но и конкурентоспособность «Барсы» — Лео устал от ежегодных провалов в конце сезона. В том числе и для этого Лапорта уже приобрел Агуэро, Эмерсона, Гарсию и Мемфиса Депая.
  • Подписание Агуэро — особенно важный шаг для продления контракта с капитаном «Барсы». Они давно дружат и заселяются в совместные номера в расположении национальной команды. Лапорта и сам не скрывает основную миссию этого перехода.
«Мы подписали Серхио, он каждый день на Кубке Америки упрашивает Месси продлить с нами контракт, чтобы они и дальше играли вместе».
Жоан Лапорта
президент «Барселоны»

А как насчет более свежих намеков?

  • 15 июня «Барселона» представила новую форму на сезон-2021/22 и Месси на фотографиях не было. Однако реклама с аргентинцем — по-прежнему самая популярная в клубном интернет-магазине.
  • Лапорта вместе с советом директоров «Барсы» на прошлой неделе посетили показ нового документального фильма под названием «Месси, художник», снятого каталонской станцией TV3. Ни Лео, ни кого-то из его семьи на торжественном мероприятии не оказалось.
  • Недавно Mundo Deportivo сообщила, что Фонд Лео Месси достиг нового соглашения со Специальной Олимпиадой Каталонии — теперь финансовая помощь последней рассчитана на весь нынешний год. Получается, что связь с регионом у Месси точно останется.

Сохранение Лео в клубе — все еще самый вероятный сценарий. Инсайдеры The Athletic уверены: для Месси по-прежнему немыслимо перейти куда-то еще. Участники процесса прилагают все усилия, чтобы прийти к соглашению, а Лапорта регулярно подчеркивает, что делает для этого все возможное.

Но времени у «Барсы» и Лео осталось совсем немного.

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