Через 5 дней Месси станет свободным агентом. Он продлит контракт с «Барселоной»?

Контракт Лионеля Месси с «Барселоной» подходит к концу — истекает всего через пять дней, а нового соглашения между сторонами все еще не достигнуто. Лео пока зажигает на Кубке Америки, но может закончить его свободным агентом.

А будет ли новый контракт? Давайте разбираться.

Прошлым летом Месси пытался расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Многие предсказывали его переход в «Ман Сити», но этого так и не произошло — на Лео жестко надавил Бартомеу, а в Манчестере от гигантских трат отказались.

Сезон-2020/21 «Барса» почти провалила — замкнули тройку в Ла Лиге, рано вылетели из Лиги чемпионов от «ПСЖ» и лишь завоеванный Кубок Испании несколько скрасил пребывание в команде Роналда Кумана. Голландец чуть не лишился своего поста, но в клубе поняли, что лучше сейчас никого не найдут.

Что окружает ситуацию с контрактом?

Месси разрешили уйти в отпуск перед последней игрой сезона Ла Лиги, чтобы подготовиться к Кубку Америки. Сейчас капитан «Барсы» в Бразилии с национальной командой и комментариев относительно клубного будущего пока не дает.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта уже неоднократно заявлял о желании сохранить Лео в клубе, отмечая при этом, что финансовое положение «Барсы» не позволит платить аргентинцу столько же, сколько он зарабатывает по текущему соглашению — услуги Месси ежегодно обходятся клубу больше чем в 100 млн евро.

Однако аргентинца заботит не только размер зарплаты, но и конкурентоспособность «Барсы» — Лео устал от ежегодных провалов в конце сезона. В том числе и для этого Лапорта уже приобрел Агуэро, Эмерсона, Гарсию и Мемфиса Депая.

Подписание Агуэро — особенно важный шаг для продления контракта с капитаном «Барсы». Они давно дружат и заселяются в совместные номера в расположении национальной команды. Лапорта и сам не скрывает основную миссию этого перехода.

«Мы подписали Серхио, он каждый день на Кубке Америки упрашивает Месси продлить с нами контракт, чтобы они и дальше играли вместе». Жоан Лапорта президент «Барселоны»

А как насчет более свежих намеков?

15 июня «Барселона» представила новую форму на сезон-2021/22 и Месси на фотографиях не было. Однако реклама с аргентинцем — по-прежнему самая популярная в клубном интернет-магазине.

самая популярная в клубном Лапорта вместе с советом директоров «Барсы» на прошлой неделе посетили показ нового документального фильма под названием «Месси, художник», снятого каталонской станцией TV3. Ни Лео, ни кого-то из его семьи на торжественном мероприятии не оказалось.

из его семьи на торжественном мероприятии не оказалось. Недавно Mundo Deportivo сообщила, что Фонд Лео Месси достиг нового соглашения со Специальной Олимпиадой Каталонии — теперь финансовая помощь последней рассчитана на весь нынешний год. Получается, что связь с регионом у Месси точно останется.

Сохранение Лео в клубе — все еще самый вероятный сценарий. Инсайдеры The Athletic уверены: для Месси по-прежнему немыслимо перейти куда-то еще. Участники процесса прилагают все усилия, чтобы прийти к соглашению, а Лапорта регулярно подчеркивает, что делает для этого все возможное.