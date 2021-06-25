Через 5 дней Месси станет свободным агентом. Он продлит контракт с «Барселоной»?
Есть намеки в поступках Лапорты и Лео.
Есть намеки в поступках Лапорты и Лео.
Контракт Лионеля Месси с «Барселоной» подходит к концу — истекает всего через пять дней, а нового соглашения между сторонами все еще не достигнуто. Лео пока зажигает на Кубке Америки, но может закончить его свободным агентом.
А будет ли новый контракт? Давайте разбираться.
«Мы подписали Серхио, он каждый день на Кубке Америки упрашивает Месси продлить с нами контракт, чтобы они и дальше играли вместе».
Сохранение Лео в клубе — все еще самый вероятный сценарий. Инсайдеры The Athletic уверены: для Месси
Но времени у «Барсы» и Лео осталось совсем немного.